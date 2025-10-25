Όχι στη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ στην Πελοπόννησο

Όχι στο κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ στη Θουρία, το Πεταλίδι, την Κορώνη, το Μελιγαλά , τη Δημητσάνα, το Άστρος και το Λεβίδι.

Η συρρίκνωση του δικτύου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) στην Πελοπόννησο αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τις τοπικές κοινωνίες.

Το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ στις ακόλουθες περιοχές Θουρία, Πεταλίδι, Κορώνη, Μελιγαλά (Μεσσηνία) , Δημητσάνα, Άστρος και Λεβίδι (Αρκαδία) στερεί από τους πολίτες - ιδίως ηλικιωμένους, αγρότες και επαγγελματίες - τη πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

Τα ΕΛΤΑ δεν είναι απλώς μια επιχείρηση, είναι κοινωνική υποδομή, αναγκαία για τη συνοχή και την εξυπηρέτηση της υπαίθρου.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλει να σταθεί στο πλευρό των κατοίκων και να ζητήσει την αναθεώρηση του σχεδίου συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ, με γνώμονα τις κοινωνικές και γεωγραφικές ανάγκες, όχι μόνο τα οικονομικά κριτήρια. Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας και η Ένωση Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας εξέδωσαν ανακοινώσεις στήριξης των τοπικών κοινωνιών.

Ως παράταξη “Πρώτα η Πελοπόννησος” δηλώνουμε ξεκάθαρα:

1.Όχι στο κλείσιμο των ταχυδρομείων.

2. Ναι στη διατήρηση και ενίσχυση των ΕΛΤΑ ως δημόσιας υπηρεσίας.

3.Ναι στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες.

Η Πελοπόννησος χρειάζεται περισσότερη δημόσια παρουσία - όχι λιγότερη.