Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εξπρές και παράταση πριν καν στεγνώσει το έργο

Έντονα ερωτήματα προκαλεί η πορεία του έργου ανάπλασης της παραλιακής ζώνης της Πύλου, το οποίο ξεκίνησε περίπου στις 15 Ιανουαρίου και μόλις 18 ημέρες αργότερα, στις 3 Φεβρουαρίου, ο ανάδοχος κατέθεσε πρώτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, συνοδευόμενο από αίτημα παράτασης προθεσμίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας φέρει σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και προβλέπει επιπλέον δαπάνη ύψους 104.197,23 ευρώ. Ένα ποσό καθόλου ευκαταφρόνητο, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το ελάχιστο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την έναρξη των εργασιών.

Εργασίες 18 ημερών Ανατροπή προϋπολογισμού. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι απλό και αμείλικτο. Ποιες εργασίες πρόλαβαν να εκτελεστούν μέσα σε μόλις 18 ημέρες, ώστε να δικαιολογούν τόσο σημαντική οικονομική αναπροσαρμογή. Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής εκφράζουν έντονο σκεπτικισμό, καθώς η εικόνα του εργοταξίου δεν παραπέμπει σε πρόοδο τέτοιου μεγέθους που να δικαιολογεί αυξημένο κόστος άνω των 100.000 ευρώ και ταυτόχρονα αίτημα παράτασης χρονοδιαγράμματος.

Έργο ελλειμματικό από τον σχεδιασμό.

Όλο και περισσότερο ενισχύεται η εκτίμηση ότι το έργο ήταν ελλειμματικό ήδη από τη φάση της μελέτης και του αρχικού προϋπολογισμού. Αντί δηλαδή να μιλάμε για απρόβλεπτες συνθήκες, φαίνεται πως είτε κρίσιμες εργασίες δεν είχαν κοστολογηθεί επαρκώς, είτε το έργο δημοπρατήθηκε με τεχνητά χαμηλό προϋπολογισμό, πρακτική δυστυχώς γνώριμη στα δημόσια έργα.

Παράταση πριν καλά καλά ξεκινήσει.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και το αίτημα παράτασης, πριν το έργο προλάβει ουσιαστικά να αναπτυχθεί στο πεδίο. Η πρακτική αυτή γεννά εύλογα ερωτήματα για τη ρεαλιστικότητα του αρχικού χρονοδιαγράμματος την επάρκεια του σχεδιασμού αλλά και τον έλεγχο που ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η κοινωνία ζητά απαντήσεις.

Η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της Πύλου είναι ένα έργο με ισχυρό περιβαλλοντικό, οικονομικό και τουριστικό αποτύπωμα. Ακριβώς γι’ αυτό, οι πολίτες δικαιούνται, πλήρη διαφάνεια, σαφείς απαντήσεις και τεκμηρίωση κάθε επιπλέον επιβάρυνσης του δημόσιου χρήματος.

Διότι όταν οι αναθεωρήσεις και οι παρατάσεις έρχονται πριν καν στρώσει το έργο, το πρόβλημα δεν είναι η κατασκευή .Είναι ο τρόπος που σχεδιάστηκε. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ένα….

θα προηγηθεί ο έλεγχος νομιμότητας ή θα προηγηθεί η πληρωμή;

Διότι αν αποδειχθεί ότι ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας δεν αφορά απρόβλεπτα γεγονότα αλλά διορθώνει ελλείψεις του αρχικού σχεδιασμού, τότε δεν μιλάμε για τεχνική εξέλιξη έργου. Μιλάμε για ζήτημα θεσμικής ευθύνης.