Συντάξεις πείνας για τους αγρότες

Η Ελλάδα οδηγεί τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες σε συντάξεις πείνας. Και δεν το κάνει τυχαία ,ούτε συγκυριακά αλλά το κάνει μεθοδικά. 8 στους 10 μη μισθωτούς επιλέγουν ή μάλλον εξαναγκάζονται να επιλέξουν την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, επειδή το μη μισθολογικό κόστος έχει γίνει δυσβάσταχτο. Το αποτέλεσμα; Μετά από 40 χρόνια δουλειάς, η σύνταξη τους θα είναι 800 ευρώ.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει τις χαμηλές εισφορές ως «ανάσα» για τους επαγγελματίες. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι παγίδα φτώχειας. Γιατί όταν το 80% των μη μισθωτών μένει στην πρώτη κατηγορία, το κράτος γνωρίζει πολύ καλά ότι τους οδηγεί σε συντάξεις χαμηλότερες και από τον κατώτατο μισθό. Με τα ίδια χρόνια ασφάλισης, η έκτη κατηγορία δίνει 1.800 ευρώ μικτά.

Άρα το σύστημα δεν είναι «δίκαιο». Είναι τιμωρητικό για όσους δεν μπορούν να πληρώσουν περισσότερα.

Οι αγρότες είναι στο απόλυτο περιθώριο. Αγρότης στην πρώτη κατηγορία θα πάρει 250 ευρώ σύνταξη. Αγρότης στην έκτη θα πάρει 670 ευρώ. Ποιος μπορεί να ζήσει με 250 ευρώ; Κανείς. Κι όμως, αυτό είναι το μοντέλο που εφαρμόζεται σήμερα.

Οι συντάξεις των αγροτών είναι το πιο σκληρό πρόσωπο της ασφαλιστικής αδικίας.Οι συντάξεις των αγροτών δεν είναι απλώς χαμηλές· είναι εξευτελιστικές. Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα παράγει συντάξεις των 250 ευρώ για όσους αγρότες μένουν στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία ποσό που δεν επαρκεί ούτε για τα βασικά έξοδα ενός ανθρώπου που εργάστηκε δεκαετίες σε ένα από τα πιο απαιτητικά επαγγέλματα της χώρας. Κι όμως, το κράτος γνωρίζει ότι οι περισσότεροι αγρότες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανέβουν κατηγορία. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο που κατασκευάζει φτώχεια, που εγκλωβίζει ολόκληρες αγροτικές οικογένειες σε συντάξεις κάτω από το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης, ενώ την ίδια στιγμή η ανώτατη κατηγορία φτάνει τα 670 ευρώ , απόδειξη ότι το σύστημα δεν είναι ουδέτερο, αλλά τιμωρητικό για τους οικονομικά αδύναμους. Αυτό είναι θεσμική εγκατάλειψη της υπαίθρου

Οι αυξήσεις κοροϊδία που δεν σώζουν κανένα. Οι ετήσιες αυξήσεις 2%–3% δεν είναι «ενίσχυση». Είναι στατιστική ωραιοποίηση. Για σύνταξη 800 ευρώ, αύξηση 2% σημαίνει 16 ευρώ. Με τέτοιους ρυθμούς, οι χαμηλές συντάξεις δεν θα ανακάμψουν ποτέ.Έτσι δημιουργείται η νέα γενιά νεόπτωχων συνταξιούχων.

Από το 2023 έως το 2026, οι εισφορές των μη μισθωτών αυξήθηκαν 18,26%.Και από το 2027 θα αυξάνονται με βάση τον δείκτη μισθών. Δηλαδή, πληρώνουν όλο και περισσότερα για να πάρουν όλο και λιγότερα.

Δεν μπορεί η χώρα να συνεχίζει να παράγει συντάξεις των 250, 600, 800 ευρώ. Δεν μπορεί να τιμωρεί όσους εργάστηκαν 40 χρόνια. Δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από «κατηγορίες εισφορών» που λειτουργούν ως μηχανισμός φτωχοποίησης.Το ασφαλιστικό σύστημα των μη μισθωτών δεν προστατεύει αλλά φτωχοποιεί. Και όσο αυτό συνεχίζεται, η Ελλάδα θα μετρά όλο και περισσότερους συνταξιούχους που δεν μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

Ακριβώς γι’ αυτή τη συστηματική αδικία, για τις συντάξεις των 250 ευρώ, για τους επαγγελματίες των 800 ευρώ, για τις αυξήσεις κοροϊδία του 2%, για την προσωπική διαφορά που ακυρώνει κάθε αναπροσαρμογή , δημιουργήθηκε το κόμμα των συνταξιούχων. Οχι για να μοιράζει υποσχέσεις, αλλά για να θέσει τεχνοκρατικά, καθαρά και αδιαπραγμάτευτα το ζήτημα της αξιοπρεπούς γήρανσης στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης. Για να απαιτήσει διαφάνεια, δίκαιο υπολογισμό, πραγματικές αυξήσεις και ένα ασφαλιστικό που δεν παράγει νεόπτωχους. Για να ακουστεί η φωνή όσων εργάστηκαν μια ζωή και σήμερα βλέπουν το κράτος να τους γυρίζει την πλάτη. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης του φορέα, να διεκδικεί αξιοπρέπεια εκεί όπου η πολιτεία αποτυγχάνει να την εγγυηθεί. Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να παράγει συντάξεις των 250 ευρώ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να παράγει φτώχεια. Και εμείς δεν θα το επιτρέψουμε να συνεχιστεί.