Κρακελέ μπισκότα σοκολάτας (βίντεο)

Υλικά
140 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
140 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
60 γρ. κακάο
50 ml σπορέλαιο
1 κ.γ μπέικιν πάουντερ
1 κ.γ. κανέλα
Ξύσμα από ένα πορτοκάλι (προαιρετικά)
2 μεσαία αυγά
Για την επικάλυψη
1 κ.σ κορν φλάουρ
100 γρ. ζάχαρη άχνη
Από τον Δημήτρη Μακρυνιώτη
