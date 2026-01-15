eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026 12:40

Κρακελέ μπισκότα σοκολάτας (βίντεο)

Γράφτηκε από την

Κρακελέ μπισκότα σοκολάτας (βίντεο)

Premium Strom

Από τον Δημήτρη Μακρυνιώτη

 

Υλικά

140 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
140 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
60 γρ. κακάο
50 ml σπορέλαιο
1 κ.γ μπέικιν πάουντερ
1 κ.γ. κανέλα
Ξύσμα από ένα πορτοκάλι (προαιρετικά)
2 μεσαία αυγά

Για την επικάλυψη

1 κ.σ κορν φλάουρ
100 γρ. ζάχαρη άχνη

 

Κατηγορία Γεύσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις