Κενά-παγίδες στην Βουλγαροκτόνου

Ημιτελές έχει μείνει το ένα από τα δύο πεζοδρόμια στην οδό Βουλγαροκτόνου, η οποία διανοίχθηκε την άνοιξη του 2024.

Μπορεί στο ένα να μπήκαν κολόνες του δημοτικού φωτισμού τον περασμένο Ιούνιο, ωστόσο στο άλλο τα κενά που έχουν δημιουργηθεί για να τοποθετηθούν δέντρα ή φωτιστικά σώματα αποτελούν σημεία-παγίδες για τους πεζούς.

Γυναίκα μεγάλης ηλικίας μάλιστα το βράδυ της περασμένης Κυριακής βρέθηκε στο έδαφος -δίχως ευτυχώς να τραυματιστεί- καθώς δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα το κενό.

Με την κίνηση το καλοκαίρι να είναι έντονη στα συγκεκριμένα πεζοδρόμια, καθώς πολλοί οδηγοί επιλέγουν καθημερινά την εν λόγω οδό για να σταθμεύσουν τα Ι.Χ. τους, αν μη τι άλλο τα σημεία αυτά θα έπρεπε να προσεχθούν περισσότερο…

Τ.Αν.