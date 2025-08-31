Οργή και αγανάκτηση επικρατεί για ένα ακόμα καλοκαίρι στο κέντρο της Καλαμάτας, λόγω της ανομίας που παρατηρείται με τα πατίνια και τα ποδήλατα στην κεντρική πλατεία.

Όπως τονίζουν αναγνώστες της “Ε”, ιδίως τις βραδινές ώρες η κατάσταση ξεφεύγει εντελώς, με μικρούς αλλά και μεγάλους να προχωρούν σε επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στους πεζούς, αγνοώντας τον ποδηλατόδρομο.

«Φοβόμαστε πλέον να περπατήσουμε κατά μήκος της πλατείας» τόνισε χαρακτηριστικά αναγνώστρια, επισημαίνοντας την απουσία της Δημοτικής Αστυνομίας ώστε να επιβάλει την τάξη.

Αντίστοιχο πρόβλημα παρατηρείται ανάμεσα στα καφέ της Ιατροπούλου τις πρωινές ώρες, προκύπτοντας σκηνικά που μόνο τιμητικά δεν είναι για μια πόλη που εστιάζει στον τουρισμό.