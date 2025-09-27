Παρατημένο πολύ καιρό στην Αναγνωσταρά

Παρατημένο πάνω στο πεζοδρόμιο και χωρίς πινακίδες παραμένει εδώ και πολύ καιρό το αυτοκίνητο της φωτογραφίας στο βόρειο τμήμα της Αναγνωσταρά, λίγο πριν την έξοδο προς την 23ης Μαρτίου.

Απορίας άξιον πώς δεν έχει γίνει κάποια κίνηση απομάκρυνσης εδώ και τόσο καιρό, δεδομένου ότι βρίσκεται σε ένα τόσο κεντρικό σημείο και δημιουργεί δυσλειτουργίες στους γύρω επαγγελματίες.

Δ.Πλ.