Πλημμυρισμένος ήταν το Σάββατο, ο δρόμος έξω από τη Διασπορά, στη στροφή προς τον παραλιακό δρόμο και προς τον αρχαιολογικό χώρο στα Ακοβίτικα και τα αυτοκίνητα περνούσαν με μεγάλη προσοχή.

Η εικόνα “φωνάζει” πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ο Δήμος με τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας οφείλουν να ασχοληθούν και να δοθεί τέλος στην πλημμύρα. Στην επόμενη βροχή με μεγαλύτερη ένταση και κάποια διάρκεια ο δρόμος θα είναι αδιάβατος.

Γ.Σ.