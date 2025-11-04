Η εικόνα “φωνάζει” πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ο Δήμος με τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας οφείλουν να ασχοληθούν και να δοθεί τέλος στην πλημμύρα. Στην επόμενη βροχή με μεγαλύτερη ένταση και κάποια διάρκεια ο δρόμος θα είναι αδιάβατος.
Τρίτη, 04 Νοεμβρίου 2025 18:55
Σοβαρό πρόβλημαΓράφτηκε από τον Γιάννης Σινάπης
Πλημμυρισμένος ήταν το Σάββατο, ο δρόμος έξω από τη Διασπορά, στη στροφή προς τον παραλιακό δρόμο και προς τον αρχαιολογικό χώρο στα Ακοβίτικα και τα αυτοκίνητα περνούσαν με μεγάλη προσοχή.
Η εικόνα “φωνάζει” πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ο Δήμος με τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας οφείλουν να ασχοληθούν και να δοθεί τέλος στην πλημμύρα. Στην επόμενη βροχή με μεγαλύτερη ένταση και κάποια διάρκεια ο δρόμος θα είναι αδιάβατος.
