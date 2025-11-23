eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κύματα και απρόοπτα

Τα μεγάλα κύματα το πρωί της Παρασκευής στην Ανατολική Παραλία μπορεί να ήταν εντυπωσιακά και να τράβηξαν τα φωτογραφικά φλας, ωστόσο δεν έλειψαν τα απρόοπτα.

Σε επιχείρηση εστίασης της περιοχής καταστράφηκε μέρος της ξύλινης υποδομής, υπενθυμίζοντας για ακόμη μία φορά το πόσο ευάλωτες είναι οι παράκτιες εγκαταστάσεις στα καιρικά φαινόμενα, αλλά και την απουσία υποδομών-έργων της Πολιτείας για την αποφυγή τέτοιων συμβάντων.

