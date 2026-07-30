eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026 18:07

Να παρέμβει ο Δήμος

Γράφτηκε από τον

Να παρέμβει ο Δήμος

Navarino Agora

Είναι εντυπωσιακά τα πλατάνια στην οδό Κρήτης και χαρίζουν ίσκιο και δροσιά, στον κόσμο που περπατάει προς και από την Παραλία Καλαμάτας.

Ομως, είναι κάποια και ιδιαίτερα αυτό στη διασταύρωση στο τέρμα της Πραξιτέλους, στο Γυμνάσιο Παραλίας που έχει “πετάξει” το πεζοδρόμιο και ο Δήμος οφείλει να παρέμβει, ώστε οι πεζοί να κινούνται με άνεση και ασφάλεια.

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