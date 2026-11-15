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Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026 13:15

ΔΗΠΕΘΕ: Εμεινε στις αφίσες...

Γράφτηκε από τον

ΔΗΠΕΘΕ: Εμεινε στις αφίσες...

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Το γεγονός ότι η ψηφιακή προβολή του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας έχει αφεθεί στην τύχη της ανέδειξε η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Ευγενία Κούβελα, στην πρόσφατη συνεδρίαση της «Φάρις».

Μια επισήμανση που, κρίνοντας από την εικόνα της διαδικτυακής παρουσίας του θεάτρου, μόνο άστοχη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Σε μια εποχή που οι θεατρικές παραγωγές προβάλλονται μέσα από σύντομα βίντεο, φωτογραφίες από τις πρόβες, στιγμιότυπα επί σκηνής και δημιουργικό περιεχόμενο στα social media, η επίσημη σελίδα του ΔΗΠΕΘΕ στο facebook περιορίστηκε για τις παραστάσεις του 2026, στην ανάρτηση μιας απλής αφίσας για κάθε παραγωγή, χωρίς ούτε μία φωτογραφία των ηθοποιών πάνω στο σανίδι.

Η ποιότητα μιας θεατρικής παραγωγής είναι ασφαλώς το ζητούμενο. Όμως, όσο αξιόλογη κι αν είναι μια παράσταση, δεν αρκεί να ανεβαίνει στη σκηνή. Πρέπει και να φτάνει στο κοινό της. Το θέατρο δεν μπορεί να περιμένει από τον θεατή να το ανακαλύψει μόνος του. Χρειάζεται σύγχρονη επικοινωνία, εξωστρέφεια και ουσιαστική παρουσία στον ψηφιακό κόσμο.

Διαφορετικά, ακόμη και οι καλύτερες παραγωγές κινδυνεύουν να περάσουν απαρατήρητες...

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