Άγρια συμπλοκή με Ισραηλινούς φιλάθλους στο Άμστερνταμ (Βίντεο)

Σύμφωνα με το dutchnews.nl, εκατοντάδες οπαδοί της Μακάμπι είχαν συγκεντρωθεί στο Dam στο κέντρο της πόλης το απόγευμα, όπου υπήρχαν επίσης αρκετά άτομα που φέρονται να υοστήριζαν την Παλαιστίνη. Δύο άτομα συνελήφθησαν μετά τη συμπλοκή, αλλά η ταυτότητά τους δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Αρκετά σημεία του κέντρου της πρωτεύουσας της Ολλανδίας είχαν κηρυχθεί ζώνες «κινδύνου», δίνοντας στην αστυνομία το δικαίωμα να σταματά και να ελέγχει περαστικούς, αναφέρει το reader.

Την Τετάρτη επίσης, η δήμαρχος του Άμστερνταμ, Femke Halsema, απαγόρευσε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί δίπλα στην αρένα Johan Cruijff, λόγω του κινδύνου επεισοδίων.

Η αστυνομία κάλεσε τον κόσμο να βρίσκεται στο γήπεδο πολύ πριν τη σέντρα στις 9 μ.μ, λόγω των πρόσθετων μέτρων ασφαλείας.

Ο Halsema δήλωσε στους δημοτικούς συμβούλους το απόγευμα της Πέμπτης ότι δεν υπήρχαν νομικοί λόγοι για να απαγορευτεί στους οπαδούς της Μακάμπι να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Ωστόσο, είπε ότι «γνωρίζει καλά» ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Γάζα έχει προκαλέσει ένταση στην πρωτεύουσα.

Προέτρεψε επίσης τους οπαδούς του Άγιαξ να αποφύγουν οποιαδήποτε αντιπαράθεση. «Η αστυνομία θα επέμβει όπου είναι απαραίτητο», είπε.

Αναφορές σε διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι Ισραηλινοί οπαδοί επιχείρησαν να κατεβάσουν σημαίες της Παλαιστίνης, με αποτέλεσμα να προκληθούν τα επεισόδια, ενώ αρκετοί οπαδοί, σύμφωνα με αναφορές, έπεσαν στα κανάλια.

ΜΜΕ στην Ολλανδία αναφέρουν ότι Μουσουλμάνοι έστησαν ενέδρα σε οπαδούς της Μακάμπι και τούς επιτέθηκαν.

⚡️BREAKING: Maccabi Tel Aviv hooligans are getting attacked right now in the Netherlands after ignoring the minute of silence for Valencia victims and singing racist chants about extermination of Arabs.



Dutch Moroccans are making them aware that this isn’t Israel. pic.twitter.com/LKJEkgHgLu