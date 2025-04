Νέα Υόρκη: Ελικόπτερο συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον - Στέλεχος της Siemens, η σύζυγός του και τα 3 παιδιά τους νεκροί (Βίντεο)

Ο Αγκουστίν Εσκόμπαρ, στέλεχος της γερμανικής εταιρείας Siemens, και η οικογένειά του επέβαιναν στο ελικόπτερο αυτό, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται ανώνυμη πηγή.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης παρέπεμπε τα ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα των επιβαινόντων στο ελικόπτερο στο λιμενικό, το οποίο επεσήμανε ότι δεν έχει ακόμη στη διάθεσή του τα ονόματα των θυμάτων.

«Τα έξι θύματα ανασύρθηκαν από το νερό και δυστυχώς είναι όλοι νεκροί», ανακοίνωσε ο Άνταμς στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από τις όχθες του ποταμού, ενώ πίσω του φαίνονταν ένα κομμάτι του ελικοπτέρου.

«Φρικτή συντριβή ελικοπτέρου στον Χάντσον (...) Οι εικόνες του δυστυχήματος είναι φρικτές», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Ο Τραμπ δεσμεύθηκε ότι θα γίνουν γρήγορα «ανακοινώσεις» για τα αίτια του δυστυχήματος διαβεβαιώνοντας ότι ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι «και η ταλαντούχα ομάδα του ασχολείται με την υπόθεση».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο και την αστυνομία της Νέας Υόρκης, η πενταμελής οικογένεια των Ισπανών τουριστών είχε νοικιάσει το ελικόπτερο από μία από τις πολλές εταιρείες που προσφέρουν πτήσεις πάνω από τη μεγαλούπολη των ΗΠΑ, με εντυπωσιακή θέα στους ουρανοξύστες της και το Άγαλμα της Ελευθερίας.

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν κάποια από τα εξαρτήματα του ελικοπτέρου Bell 206 να πέφτουν στον ποταμό Χάντσον, ανάμεσά τους και ένας έλικας, και στη συνέχεια να ακολουθεί και το ίδιο το ελικόπτερο.

«Κοίταξα από το παράθυρό μου εδώ και είδα το ελικόπτερο να πέφτει σε κομμάτια και παρακολούθησα πολλά κομμάτια να πέφτουν στον ποταμό. Αναρωτιόμουν τι συνέβη», δήλωσε η 29χρονη Ντάνι Χόρμπιακ κάτοικος του Τζέρσεϊ.

«Λάβαμε μία κλήση στις 15:17 (τοπική ώρα 22:17 ώρα Ελλάδας) για ένα ελικόπτερο στο νερό», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης.

Η αστυνομία της πόλης από την πλευρά της επεσήμανε στο Χ ότι «ένα ελικόπτερο συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον».

Δύτες ανέσυραν τους επιβαίνοντες από το νερό. Τέσσερις ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ δύο άλλοι διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία όπου υπέκυψαν.

Όπως δήλωσε η Τζέσικα Τις, επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, το ελικόπτερο αναχώρησε στις 14:59 από ελικοδρόμιο στο νότιο τμήμα του νησιού του Μανχάταν και πετούσε αρκετά λεπτά μέχρι να συντριβεί.

Η ίδια πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το περιστατικό αυτό αναμένεται να φέρει ξανά στο προσκήνιο τα ερωτήματα σχετικά με την ιδιαίτερα πυκνή κυκλοφορία ελικοπτέρων πάνω από το Μανχάταν. Τουλάχιστον 20 εταιρείες προσφέρουν τουριστικές πτήσεις πάνω από τη Νέα Υόρκη ή ακόμη και μεταφορά προς τα κοντινά αεροδρόμια, ενώ πάνω από την πόλη πετούν και ελικόπτερα επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των New York Times, 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε δυστυχήματα με ελικόπτερα στη Νέα Υόρκη από το 1977.

Το 2009 ένα ελικόπτερο που μετέφερε Ιταλούς τουρίστες συγκρούστηκε με ένα μικρό, ιδιωτικό αεροσκάφος με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννέα άνθρωποι. Το 2018 άλλο ελικόπτερο, που μετέφερε τουρίστες και πετούσε με ανοικτή πόρτα προκειμένου να μπορούν να τραβούν φωτογραφίες, έπεσε στον ποταμό Ιστ. Σκοτώθηκαν πέντε επιβάτες, αλλά ο πιλότος διασώθηκε.

Συμφωνία του 2016 μεταξύ της δημαρχίας της Νέας Υόρκης και μίας από τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα ελικόπτερα προβλέπει τη μείωση των τουριστικών πτήσεων από 60.000 σε 30.000 ετησίως, ενώ περιόρισε τον εναέριο χώρο στον οποίο μπορούν να βρίσκονται μεταξύ των ποταμών που περιβάλλουν το Μανχάταν.

Η ασφάλεια των πτήσεων με ελικόπτερα αποτελεί θέμα συζήτησης στο Κογκρέσο αφού 67 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αεροσκάφος της American Airlines συγκρούστηκε στις 29 Ιανουαρίου με ελικόπτερο του στρατού κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον.

BREAKING: Footage capturing the moment the helicopter crashed into the Hudson River, New York. https://t.co/zHcc6qFu7I pic.twitter.com/y4lI4RqLW2