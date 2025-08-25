Τουρκία: Βρέθηκε σε βάθος 68 μέτρων η σορός του επιχειρηματία που ταξίδευε προς Μύκονο

Σε βάθος 68 μέτρων, στη θάλασσα του Μαρμαρά, εντοπίστηκε το άψυχο σώμα του Τούρκου επιχειρηματία που ναυάγησε με το σκάφος του ενώ ταξίδευε για Μύκονο.

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση του Τούρκου επιχειρηματία που ταξίδευε από τον Μαρμαρά για τη Μύκονο με το σκάφος του.

Μετά από μακρά έρευνα που διήρκησε 19 ημέρες, οι αρχές ανέσυραν το σώμα του Halit Yukay από βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά, όπου βρέθηκε το διαλυμένο γιοτ του, μερικώς βυθισμένο.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν το βράδυ της 23ης Αυγούστου ότι το σώμα του Yukay εντοπίστηκε στην περιοχή του ατυχήματος, χρησιμοποιώντας σόναρ και τηλεχειριζόμενα υποβρύχια οχήματα.

Ο Yukay, 43 ετών, είχε αναχωρήσει στις 4 Αυγούστου από την βορειοδυτική επαρχία Yalova με το ιδιωτικό του γιοτ.

Όταν οι συγγενείς του δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του, ειδοποίησαν τις αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα μέσω του Λιμενικού Σώματος.

Στις 5 Αυγούστου, εντοπίστηκαν κομμάτια ενός μερικώς βυθισμένου και κατεστραμμένου σκάφους στα ανοικτά του Μαρμαρά.

Οι ομάδες επιβεβαίωσαν ότι τα συντρίμμια αντιστοιχούσαν στον σειριακό αριθμό του γιοτ του Yukay.

Παρά τις πρώιμες έρευνες, το σώμα του δεν βρέθηκε αμέσως.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα φορτηγό πλοίο συγκρούστηκε με το γιοτ του Yukay, με αποδείξεις, συμπεριλαμβανομένων εικόνων που δείχνουν γρατζουνιές στη πλώρη του πλοίου, να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό.

Ο καπετάνιος του πλοίου, που ταυτοποιήθηκε μόνο με τα αρχικά C.T., είχε αρχικά αφεθεί υπό δικαστική επίβλεψη, αλλά στη συνέχεια συνελήφθη και φυλακίστηκε.

Στο δικαστήριο δήλωσε ότι ένιωσε ένα χτύπημα περνώντας από τον Μαρμαρά, αλλά αρχικά δεν το αντιλήφθηκε ως κάτι σοβαρό. «Δεν μπορούσα να αναγνωρίσω τα ξύλινα κομμάτια που είδα στις δύο πλευρές. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν αφορούσαν εμένα, συνέχισα τον δρόμο μου» είπε.

