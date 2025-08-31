«Χάος και καταστροφή» στην πόλη της Γάζας με τουλάχιστον 47 νεκρούς (βίντεο)

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 77 Παλαιστινίους σε όλη τη Γάζα, χθες Σάββατο συμπεριλαμβανομένων 47 ατόμων στη βόρεια πόλη της Γάζας, καθώς ο στρατός εντείνει την εκστρατεία του για την κατάληψη της πόλης και τον εκτοπισμό περίπου ενός εκατομμυρίου ανθρώπων που ζουν εκεί.

Σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο περιλαμβάνονται 11 Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν ενώ περίμεναν στην ουρά για να λάβουν επισιτιστική βοήθεια. Παράλληλα το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωνε ότι 10 ακόμη άτομα πέθαναν από υποσιτισμό τις τελευταίες 24 ώρες. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και τρία παιδιά.

Στην πόλη της Γάζας, οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν τρεις επιθέσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, καταστρέφοντας μια πολυκατοικία και σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά άτομα. Αρκετά άλλα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Ο Χάνι Μαχμούντ του Al Jazeera, που μεταδίδει από την πόλη της Γάζας, ανέφερε ότι η επίθεση προκάλεσε «χάος και καταστροφή» και κατέστρεψε τις γύρω περιοχές.

«Πολλά παιδιά τραυματίστηκαν. Έφτασαν στο νοσοκομείο καλυμμένα με το αίμα τους. Είδαμε ένα παιδί να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με κομμάτια σάρκας από άλλα τραυματισμένα παιδιά κολλημένα στην πλάτη του», προσέθεσε.

Ο Μαχμούντ είπε ότι η επίθεση ήταν η τελευταία από τότε που το Ισραήλ κήρυξε την πόλη της Γάζα ζώνη μάχης.

«Ο στρατός έχει εντείνει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να μετακινηθούν ακόμη περισσότερο. Βλέπουμε ανθρώπους να αγωνίζονται να βρουν καταφύγιο», πρόσθεσε.

Οικογένειες που φεύγουν για να γλιτώσουν από τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού έχουν αρχίσει να στήνουν πρόχειρες σκηνές σε άθλιες συνθήκες κοντά στο προσφυγικό στρατόπεδο Νουσεϊράτ και κοντά στο Ντέιρ ελ Μπάλα στην κεντρική Γάζα.

Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους περισσότερες από μία φορές.

Ο Μοχάμεντ Μααλούφ, 50 ετών, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι αυτός και η εννεαμελής οικογένειά του είχαν ήδη εκτοπιστεί από την πόλη Μπεϊτ Λαχία, στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

«Δεν έχουμε σπίτια. Είμαστε στους δρόμους», πρόσθεσε.

Οι σφοδρές ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν επίσης την Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, αναγκάζοντας και τους κατοίκους της να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο Μοχάμεντ Αμπού Βάρντα δήλωσε στο Al Jazeera ότι είχε εγκαταλείψει την Τζαμπάλια και κατευθυνόταν προς τη δυτική πλευρά της πόλης της Γάζα, αλλά δεν ήξερε ακριβώς πού να πάει.

«Αφήσαμε την περιοχή μας επειδή η κατάσταση εκεί ήταν πολύ επικίνδυνη», είπε ο Αμπού Βάρντα.

«Ελπίζω να βρω ένα μέρος για να στήσω μια σκηνή… Όλα εδώ είναι άχρηστα και παντού είναι επικίνδυνα. Οι Ισραηλινοί επιτίθενται σε κάθε σημείο», προσέθεσε.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας από τις αρχές Αυγούστου, στο πλαίσιο μιας εντατικής προσπάθειας να καταλάβουν την πόλη και να εκτοπίσουν περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους που ζουν εκεί.

Την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει τα «αρχικά στάδια» της επίθεσής του, κηρύσσοντας το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής «ζώνη μάχης».

Η επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), Μιριάνα Σπόλιαριτς Έγκερ, καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση, υποστηρίζοντας ότι η εντολή της για την εκκένωση των παγιδευμένων αμάχων ήταν «αδύνατη και ακατανόητη» και θα έθετε σε κίνδυνο τους κατοίκους.

«Είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας με τρόπο ασφαλή και αξιοπρεπή υπό τις τρέχουσες συνθήκες», ανέφερε η Έγκερ σε ανακοίνωσή της.

«Μια τέτοια εκκένωση θα προκαλούσε μαζική μετακίνηση πληθυσμού που καμία περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας δεν μπορεί να απορροφήσει, δεδομένης της εκτεταμένης καταστροφής των πολιτικών υποδομών και της ακραίας έλλειψης τροφίμων, νερού, καταλυμάτων και ιατρικής περίθαλψης», προσέθεσε.

Παρά την αυξανόμενη παγκόσμια καταδίκη, η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει δείξει κανένα σημάδι ότι θα σταματήσει την στρατιωτική επίθεση.

Ο Γκίντεον Λέβι, αρθρογράφος της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, δήλωσε στο Al Jazeera ότι το γενικό σχέδιο του Ισραήλ για τη Γάζα ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση.

«Το σχέδιο είναι να εκδιώξουν όλους τους κατοίκους της Γάζας από τα σπίτια τους, να τους κλείσουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και να τους δώσουν δύο επιλογές: είτε να ζήσουν για πάντα σε αυτά τα στρατόπεδα είτε να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο Λέβι.

Χαρακτηρίζοντας την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης «εξωφρενική», ο Λέβι πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα σταματήσει την επίθεσή του μόνο αν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει ότι «αρκετά πια» και ασκήσει πίεση στη χώρα.

Οι ΗΠΑ έχουν παράσχει στο Ισραήλ στρατιωτική βοήθεια ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023. Η Ουάσιγκτον έχει επίσης προστατεύσει τον κορυφαίο σύμμαχό της από τις εκκλήσεις για λογοδοσία στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους διεθνείς χώρους.

Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ πρότεινε την απομάκρυνση όλων των Παλαιστινίων από τη Γάζα, ένα σχέδιο που θα ισοδυναμούσε με εθνοκάθαρση, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Στο Ισραήλ, εν τω μεταξύ, χιλιάδες διαδηλωτές ξετύλιξαν ένα πανό στο Τελ Αβίβ, προτρέποντας τον Τραμπ να «γράψει ιστορία» και να πιέσει για μια συμφωνία για την απελευθέρωση των 50 αιχμαλώτων που κρατούνται από τη Χαμάς και τις παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες στη Γάζα.

Ο Ρούμπι Τσεν, πατέρας του Ισραηλινού αιχμάλωτου Ιτάι, συνέκρινε τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα με τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Βιετνάμ, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε εκατομμύρια Βιετναμέζους και σχεδόν 60.000 Αμερικανούς, πολλοί από τους οποίους ήταν νεαροί στρατιώτες που είχαν επιστρατευτεί από την κυβέρνησή τους.

«Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους Αμερικανούς ότι αυτό μοιάζει με τον πόλεμο του Βιετνάμ, όπου ο πρόεδρος [Ρίτσαρντ] Νίξον πίστευε ότι με την επέκταση και την παράταση του πολέμου θα επωφεληθεί από περισσότερους στρατηγικούς στόχους. Τελικά, ο πόλεμος παρατάθηκε για δύο ακόμη χρόνια, με αποτέλεσμα 8.000 αμερικανικές οικογένειες να χάσουν τους αγαπημένους τους», είπε ο Τσεν.

«Νομίζω ότι είναι μια δίκαιη σύγκριση με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο αρχηγός του [ισραηλινού στρατού] δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει επιτύχει όλους τους στρατιωτικούς του στόχους. Τώρα είναι η ώρα να εδραιωθούν τα στρατιωτικά επιτεύγματα με μια διπλωματική συμφωνία, η βάση της οποίας είναι η απελευθέρωση των 49 ομήρων, μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και, ελπίζουμε, η οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους μας».

Πηγή: ertnews.gr