Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Τζόρτζιο Αρμάνι (βίντεο)

Η Ιταλία και ο κόσμος της μόδας αποχαιρετούν τον εμβληματικό Τζόρτζιο Αρμάνι, που πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών.

Η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Armani Teatro στο Μιλάνο, όπου περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι πέρασαν το Σαββατοκύριακο για να τον τιμήσουν. Ανάμεσά τους βρέθηκαν σπουδαία ονόματα της μόδας, του αθλητισμού, της τέχνης και της πολιτικής.

Συγκίνηση προκάλεσαν οι εμφανίσεις της Ντονατέλα Βερσάτσε, που άφησε ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια, και του αδερφού της, Σάντο Βερσάτσε, ο οποίος εμφανίστηκε με δάκρυα στα μάτια. Παρόντες ήταν επίσης οι Dean και Dan Caten της Dsquared2, ο σχεδιαστής της Ferrari Ρόκο Ιαννόνε, ο Βρετανός Νιλ Μπάρετ, ο Ιταλός Αντρέα Ινκόντρι, καθώς και οι σκηνοθέτες Τζιουζέπε Τορνατόρε και Γκαμπριέλ Σαλβατόρε.

Από τον χώρο του αθλητισμού τίμησαν τον μεγάλο μόδιστρο η Ολυμπιονίκης Φεντερίκα Πελεγκρίνι, ο Πάολο Μαλντίνι και ο πρόεδρος της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Τζιοβάνι Μαλαγκό. Στο πλευρό του ήταν επίσης ο συνθέτης Λουντοβίκο Εϊνάουντι και ο πρόεδρος του ιταλικού επιμελητηρίου μόδας, Κάρλο Καπάσα.

Δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Μάριο Μόντι και ο Ματέο Ρέντσι, βρέθηκαν στο λαϊκό προσκύνημα, ενώ ο δήμαρχος του Μιλάνου Τζουζέπε Σάλα ήταν από τους πρώτους που έφτασαν για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στον μακροχρόνιο συνεργάτη του Αρμάνι, Λέο Ντελ’ Όρκο, ο οποίος στεκόταν δίπλα στο φέρετρο.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, η κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι τελείται σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, σε στενό οικογενειακό κύκλο στο χωριό Rivalta di Gazzola, στην επαρχία της Πιατσέντσα, όπου γεννήθηκε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας. Η τελετή πραγματοποιείται στον ναό του Αγίου Μαρτίνου, μέσα στο μεσαιωνικό χωριό, δίπλα στο κάστρο. Το χωριό έχει σφραγιστεί για λόγους ασφαλείας, με την είσοδο στην εκκλησία να επιτρέπεται μόνο σε 20 άτομα.

Ο σχεδιαστής θα ταφεί στο οικογενειακό παρεκκλήσι, όπου βρίσκονται ήδη οι γονείς του, Μαρία και Ούγκο, καθώς και ο αδελφός του Σέρτζιο. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι επισκεπτόταν συχνά τον μικρό αυτό τόπο για να αποτίσει φόρο τιμής στη μητέρα του, αλλά και για να γευτεί τα τοπικά εδέσματα, όπως τα περίφημα «tortelli con la coda» στη Locanda del Falco.

«Ο Αρμάνι επιστρέφει εκεί όπου γεννήθηκε, στην Πιατσέντσα, με μια τεράστια δήλωση αγάπης για την πατρίδα του και για τις πέτρες του ποταμού Τρέμπια που ενέπνευσαν το διαχρονικό γκριζομπεζ χρώμα του», σημείωσε η ένωση Castelli del Ducato.

