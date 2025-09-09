Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Μπαϊρού

Ο Φρανσουά Μπαϊρού κατέθεσε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν, και αποχώρησε από το Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο Γάλλος πρόεδρος θα «διορίσει» τον διάδοχο του Μπαϊρού μέσα «στις επόμενες ημέρες», διαβεβαίωσε το Ελιζέ σε δελτίο Τύπου.

Όπως μεταδίδει από το Παρίσι η ανταποκρίτρια του ΕΡΤΝews, Θωμαΐς Παπαϊωάννου, το γεγονός ότι η παραίτηση κράτησε περισσότερο από το συνήθως εθιμοτυπικό, σημαίνει ότι υπάρχει ήδη στα σκαριά μια νέα κυβέρνηση με το πρωτόκολλο να θέλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ενημερώνει τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούν, ο Σεμπάστιαν Λεκορνί, ο νυν υπουργός Άμυνας, είναι αυτός που σχηματίζει κυβέρνηση. Τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, έχει άριστες σχέσεις με την ελληνική κυβέρνηση.

Ο Λεκορνί ήταν το προηγούμενο φαβορί – του «έκλεψε τη θέση» ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του Γάλλου Προέδρου – και μπορεί να σχηματίσει γρήγορα και άμεσα μια γερή κυβέρνηση. Αυτό έχει σημασία καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 20 Σεπτεμβρίου και μέχρι τότε πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Κυρίως γιατί αύριο 10 Σεπτεμβρίου και 18 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις και απεργίες στη Γαλλία και το κλίμα είναι φορτισμένο.

Μάλιστα πριν από λίγο το κόμμα του Ζαν-Λικ Μελανσόν (Ανυπότακτη Γαλλία) κατέθεσε στην Εθνοσυνέλευση, όπως είχε ανακοινώσει, πρόταση καθαίρεσης του Γάλλου Προέδρου. Το κείμενο υπογράφεται από 86 βουλευτές της αριστεράς, κυρίως από την Ανυπότακτη Γαλλία, αλλά όχι μόνο. Συμμετέχουν επίσης βουλευτές που συνδέονται με την ομάδα των Οικολόγων, όπως η Κλεμεντίν Οτέν, ο Αλέξις Κορμπιέρ και ο Μπενζαμέν Λουκά, καθώς και βουλευτές της κομμουνιστικής ομάδας, όπως η Έλσα Φοσσιγιόν και η Μερεανά Ριντ Αρμπελό. Ωστόσο, κανένας βουλευτής που ανήκει στο Σοσιαλιστικό Κόμμα ή στους Οικολόγους δεν υπέγραψε την πρόταση μομφής. Φυσικά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να περάσει αυτή η πρόταση, αλλά δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα τεταμένο.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του εν αναμονή του διορισμού του διαδόχου του, του πέμπτου πρωθυπουργού από την έναρξη της πενταετούς θητείας το 2022, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην Πέμπτη Δημοκρατία, η οποία φημίζεται για την πολιτική της σταθερότητα, αλλά έχει εισέλθει σε μια άνευ προηγουμένου κρίση από τη διάλυση του κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2024.