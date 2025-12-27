ΙΝΚΑ: Απιαστο όνειρο για τους περισσότερους το γιορτινό τραπέζι – Οι πιο ευάλωτοι με την πλάτη στον τοίχο

Ακριβότερο εμφανίζεται και φέτος το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, με τις αυξήσεις σε κρέας και βασικά αγαθά να πιέζουν σοβαρά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ο δικηγόρος Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος καταναλωτών του «Νέου ΙΝΚΑ», μίλησε για τη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των πολιτών. Το κόστος του εορταστικού τραπεζιού, όπως δήλωσε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» έχει ξεφύγει από τις δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών, σημειώνοντας ότι «το να διαθέσουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες ευρώ για μία μόνο βραδιά αποτελεί άπιαστο όνειρο».

Σχολιάζοντας τον τιμοκατάλογο για ρεβεγιόν σε δημοφιλή εστιατόρια, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και τα 650 ευρώ το άτομο, δήλωσε: «Υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας που μπορεί να τα διαθέσει. Όμως για τους περισσότερους καταναλωτές αυτά τα ποσά είναι απαγορευτικά». Σύμφωνα με τον ίδιο, το φετινό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι στο σπίτι είναι επίσης πιο ακριβό, κυρίως λόγω των αυξήσεων στο κρέας. «Το μοσχάρι έχει ανέβει σημαντικά, καθώς περίπου το 80% του μοσχαρίσιου κρέατος είναι εισαγόμενο. Όταν αυξάνονται οι τιμές στο εξωτερικό, αυτό μεταφέρεται αναγκαστικά και στην ελληνική αγορά», εξηγεί.

Τέλος, όσον αφορά τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, δήλωσε: «Έχουμε μια σταθεροποίηση στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, σε βασικά καταναλωτικά είδη. Βοήθησε σε αυτό και η συμφωνία για τη μείωση των κωδικών, αλλά δεν έλυσε το πρόβλημα».