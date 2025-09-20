Βρετανία: Αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος, παρά τις αντιρρήσεις Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, σερ Κιρ Στάρμερ, θα ανακοινώσει την Κυριακή (21/9) την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει διπλωματική ένταση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Όπως υποστηρίζει η εφημερίδα Times, η απόφαση συνοδεύεται από σκληρή καταδίκη της χερσαίας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, την οποία η υπουργός Εξωτερικών Ιβετ Κούπερ χαρακτήρισε «απερίσκεπτη και απαράδεκτη».

Ο Στάρμερ αναμένεται να τονίσει ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα αφήνει τη Βρετανία «χωρίς άλλη επιλογή» από το να προχωρήσει στην αναγνώριση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πιέσεις κατά της αναγνώρισης, προειδοποιώντας ότι θα θεωρηθεί «ανταμοιβή για τις θηριωδίες της Χαμάς». Μιλώντας στο Τσέκερς την Πέμπτη, δίπλα στον Στάρμερ, τόνισε ότι το ζήτημα αποτελεί ένα από τα «λίγα» σημεία διαφωνίας ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Ο Στάρμερ απάντησε ότι η Χαμάς δεν μπορεί να έχει καμία εμπλοκή στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας και υπογράμμισε πως η βρετανική θέση δεν μειώνει τη φρίκη των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Η επίσημη διακήρυξη της νέας βρετανικής πολιτικής θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από τον αντιπρόεδρο Ντέιβιντ Λάμι. Η Βρετανία αναμένεται να έχει στο πλευρό της τη Γαλλία, τον Καναδά και την Αυστραλία, που προτίθενται επίσης να προχωρήσουν σε αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: ertnews.gr