Περού: Τουλάχιστον 75 τραυματίες σε επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Λίμα μετά την ανάδειξη νέας κυβέρνησης

Τουλάχιστον 75 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διαδήλωση στη Λίμα χθες Τετάρτη, στην πλειονότητά τους αστυνομικοί, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Περού Χοσέ Χερί, που ανέλαβε μόλις την περασμένη εβδομάδα την εξουσία στη χώρα, που σείεται εδώ κι εβδομάδες από τις κινητοποιήσεις εναντίον της πολιτικής ηγεσίας και της ανασφάλειας.

Τουλάχιστον «55 αστυνομικοί» και «20 πολίτες» τραυματίστηκαν, ανέφερε ο μεταβατικός πρόεδρος Χερί μέσω X, αυξάνοντας προς τα πάνω τον απολογισμό των θυμάτων κι επικαλούμενος, όσον αφορά τα δεδομένα για τους τραυματισμούς των πολιτών, τον Συνήγορο του Λαού, ανεξάρτητη δημόσια αρχή προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στη Λίμα, στην Αρεκίπα, στην Κούσκο και σε άλλες πόλεις, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το άνευ προηγουμένου κύμα εκβιάσεων και δολοφονιών, με στόχους ιδίως οδηγούς, καλλιτέχνες, εμπόρους και άλλους.

Η κρίση ασφαλείας στη χώρα των Άνδεων εκτιμάται πως ήταν καταλύτης της διεργασίας που οδήγησε στο να καθαιρεθεί με διαδικασία-εξπρές από το Κογκρέσο η πρώην πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε. Ο μέχρι την περασμένη εβδομάδα πρόεδρος του περουβιανού κοινοβουλίου Χερί, 38 ετών, τη διαδέχθηκε όπως προβλέπει το Σύνταγμα και θα κυβερνήσει ως τον Ιούλιο του 2026.

Όπως και σε προηγούμενες, στη χθεσινή κινητοποίηση, που είχε οργανωθεί προτού σημειωθεί η απρόσμενη αλλαγή κυβέρνησης, κάλεσε κυρίως το «Gen Z», κίνημα νέων που εξαπλώνεται σε διεθνές επίπεδο, κι είναι αναγνωρίσιμο χάρη σε σημαίες του One Piece: πρόκειται για σειρά manga (σ.σ. καρτούν και κόμικς ιαπωνικής προέλευσης) με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία, στην οποία φανταστικός ήρωας, ο αρχιπειρατής Λούφι, αγωνίζεται εναντίον ισχυρών.

«Νομίζω ότι υπάρχει γενική δυσαρέσκεια διότι δεν έχει γίνει τίποτα (...) από πλευράς του κράτους», είπε χθες η Αμάντα Μέσα, αυτοαπασχολούμενη 49 χρονών, κατά τη διάρκεια πορείας προς το Κογκρέσο.

«Η ανασφάλεια των πολιτών, οι εκβιασμοί, οι δολοφονίες κατ’ εντολή (...) έχουν αυξηθεί πολύ», απαρίθμησε ενώ το πλήθος φώναζε συνθήματα «ούτε ένας νεκρός ακόμη!».

«Έλλειψη προσοχής»

Το προηγούμενο βράδυ, διαδηλωτές προσπάθησαν να ανατρέψουν μπαριέρες ασφαλείας μπροστά στο Κογκρέσο, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η αστυνομία τους διέλυσε κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ροπάλων και ασπίδων και επιτέθηκε σε ομάδες που πέταγαν πέτρες και πυροτεχνήματα εναντίον στοιχείων της.

Ο στρατηγός Οσκάρ Αριόλα, εκπρόσωπος της αστυνομίας, έκανε λόγο για τέσσερις αστυνομικούς τραυματίες, αναφερόμενος σε «αυξημένο βαθμό βίας, ζημιές και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών» σε δηλώσεις του στο RPP.

Υλικό από «κάμερες της αστυνομίας και του δήμου» της πρωτεύουσας θα επιτρέψει «την ταυτοποίηση των παραβατών του νόμου που παρεισέφρησαν σε ειρηνική κινητοποίηση για να προκαλέσουν χάος», ανέφερε ο πρόεδρος Χερί, υποσχόμενος «όλη την αυστηρότητα του νόμου» σε βάρος τους.

Ο κ. Χερί αναφέρθηκε επίσης σε 10 συλλήψεις.

«Η έκφραση των πολιτών στους δρόμους είναι δικαίωμα, μπροστά στην έλλειψη προσοχής του κράτους εδώ και χρόνια», αλλά «δεν θα επιτρέψουμε» τη «βία», πρόσθεσε.

Χθες διαδήλωσαν επίσης φεμινιστικές οργανώσεις εναντίον του νέου προέδρου Χερί προσωπικά: είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του για βιασμό, που όμως μπήκε στο αρχείο χωρίς να δοθεί συνέχεια.

Κράταγαν μεγάλη περουβιανή σημαία στην οποία είχαν γράψει με μαύρα γράμματα «Χοσέ Χερί, πρόεδρος του Περού, βιαστής».

Τα χθεσινά επεισόδια αυξάνουν σε σχεδόν 150 τον αριθμό των τραυματιών στις διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων στο Περού, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, πολιτών και δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις αρχές και ανεξάρτητες πηγές

ΑΠΕ