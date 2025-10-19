Washington Post: Τι ζήτησε ο Πούτιν από τον Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος

Την ικανοποίηση ενός συγκεκριμένου ρωσικού αιτήματος φέρεται να ζήτησε ο Πούτιν από τον Τραμπ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την περασμένη εβδομάδα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε από το Κίεβο να παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ, μιας στρατηγικά ζωτικής περιοχής στην ανατολική Ουκρανία, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους που γνωρίζουν όσα διαμείφθηκαν στη συζήτηση και τους οποίους επικαλείται η Washington Post.

Ο Πούτιν προσπάθησε και απέτυχε να κατακτήσει το έδαφος επί 11 χρόνια, καθώς απωθούνταν επανειλημμένα από τις ουκρανικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή, που αποτελεί σημαντικό προπύργιο ενάντια στην ταχεία προέλαση της Ρωσίας προς τα δυτικά, προς το Κίεβο.

Η εστίαση του Πούτιν στο Ντονέτσκ υποδηλώνει ότι δεν αποσύρεται από προηγούμενα αιτήματα που έχουν οδηγήσει τη σύγκρουση σε αδιέξοδο, παρά την αισιοδοξία του Τραμπ για επίτευξη συμφωνίας. Η Ρωσία ή οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές έχουν διεκδικήσει τμήματα της περιοχής από το 2014, αλλά ποτέ δεν κατάφεραν να καταλάβουν ολόκληρη την περιοχή.

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημόσια το αίτημα του Πούτιν για ολόκληρο το Ντονέτσκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει να συναντήσει τον Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες για να συνεχιστούν οι συζητήσεις σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

Τι ανταλλάσσει ο Πούτιν για το Ντονέτσκ

Στην τηλεφωνική επικοινωνία, ο Πούτιν φέρεται να δήλωσε διατεθειμένος να παραδώσει τμήματα δύο άλλων περιοχών της Ουκρανίας, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, που έχει μερικώς καταλάβει, σε αντάλλαγμα για τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ. Η πρόταση αυτή θεωρήθηκε από ορισμένους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ως βήμα προόδου σε σχέση με τις προηγούμενες απαιτήσεις που είχε θέσει ο Πούτιν στη συνάντησή του με τον Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα.

Ωστόσο, όπως σημείωσε άλλος αξιωματούχος και ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης, οι Ουκρανοί μάλλον δεν θα το δουν έτσι: «Είναι σαν να τους πουλάς το δικό τους πόδι χωρίς αντάλλαγμα».

Χωρίς μεταβολή οι γραμμές του μετώπου

Οι γραμμές του μετώπου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί τον τελευταίο χρόνο, με καμία πλευρά να μην καταφέρνει σημαντική προέλαση. Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας. Η πλήρης εισβολή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, πίεσε την ουκρανική αντιπροσωπεία να παραδώσει το Ντονέτσκ κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επισημαίνοντας ότι η περιοχή είναι κυρίως ρωσόφωνη — ένα συχνό επιχείρημα του Κρεμλίνου που οι Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ευνοϊκό για τη Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει στηρίξει το κάλεσμα του Τραμπ για εκεχειρία στις τρέχουσες γραμμές μετώπου, ενώ επιδιώκει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από ΗΠΑ και Ευρωπαίους για να αποτρέψει πιθανή επανέναρξη της ρωσικής επιθετικότητας. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έναν δύσκολο χειμώνα, καθώς η Ρωσία στοχεύει υποδομές ενέργειας, τακτική που υιοθετεί επίσης η ουκρανική πλευρά απέναντι στον εχθρό.

Ο Τραμπ είχε σκεφτεί να στείλει τους ισχυρούς πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία πριν τη συνάντηση, αλλά φαίνεται ότι υπαναχώρησε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν την Πέμπτη. Στη συνέχεια, δήλωσε μαζί με τον Ζελένσκι ότι ελπίζει να τερματιστεί ο πόλεμος χωρίς την ανάγκη χρήσης των πυραύλων.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν ανησυχεί: «Με έχουν παραπλανήσει όλη μου τη ζωή οι καλύτεροι, και τα κατάφερα μια χαρά. Είναι εντάξει αν πάρει λίγο χρόνο. Αλλά νομίζω ότι τα καταφέρνω καλά σε αυτά τα θέματα».

Πηγή: news247.gr