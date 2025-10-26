Αποσύρεται από τη μουσική η Nelly Furtado μετά από 25 χρόνια

Την αποχώρησή της από τη μουσική σκηνή ύστερα από 25 χρόνια ανακοίνωσε η Nelly Furtado, με πολλούς να αφήνουν να εννοηθεί ότι πήρε αυτή την απόφαση μετά από κύμα χυδαίων σχολίων και body shaming που δέχτηκε στο διαδίκτυο.

Η Καναδή τραγουδίστρια έκανε τη συγκινητική ανακοίνωση την Παρασκευή (24/10), ανήμερα της 25ης επετείου από την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ “Whoa, Nelly!”, μέσα από μια ανάρτηση στα social media που συνόδευσε με μια φωτογραφία της από το 2000 και ένα πρόσφατο βίντεο από συναυλία της στο Βερολίνο.

«25 χρόνια μετά, η μουσική μου έχει φτάσει σε μια νέα γενιά ακροατών και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη γι’ αυτό. Παρότι ήταν διασκεδαστικό να βρίσκομαι ξανά στη σκηνή, αποφάσισα να προχωρήσω», έγραψε μεταξύ άλλων η Nelly Furtado.

Η 46χρονη καλλιτέχνιδα εξήγησε ότι επιλέγει να απομακρυνθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις για «το προσεχές μέλλον» και να αφοσιωθεί σε άλλα δημιουργικά και προσωπικά σχέδια που ταιριάζουν καλύτερα στη νέα φάση της ζωής της.

«Απόλαυσα την καριέρα μου απίστευτα και συνεχίζω να αγαπώ τη σύνθεση μουσικής – πάντα τη θεωρούσα ένα χόμπι που είχα την τύχη να μετατρέψω σε επάγγελμα», έγραψε, προσθέτοντας πως θα παραμείνει «τραγουδοποιός για πάντα».

Στην μακροσκελή ανάρτησή της, η Nelly Furtado ευχαρίστησε το κοινό της για την αγάπη και τη στήριξη, καθώς και τους συνεργάτες της «που βοήθησαν να πραγματοποιηθούν τα pop όνειρά της».

