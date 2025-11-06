eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 06 Νοεμβρίου 2025 20:20

Γαλλία: Άνδρας έσκαβε πισίνα στον κήπο του και ανακάλυψε... ράβδους χρυσού αξίας 700.000 ευρώ

Γράφτηκε από την

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ένας άνδρας ανακάλυψε ράβδους χρυσού και νομίσματα αξίας περίπου 700.000 ευρώ, ενώ έσκαβε μια πισίνα στον κήπο του στη Γαλλία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, ανακάλυψε αυτό το πλούσιο "εύρημα" στο σπίτι του στην πόλη Νεβίλ-συρ-Σον, έξω από τη Λυών, τον Μάιο και το ανέφερε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ
