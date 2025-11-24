Απλούστευση ή υποχώρηση; Η ψηφιακή απορρύθμιση στην ΕΕ προκαλεί ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και την προστασία των καταναλωτών

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αναβιώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της και καταργεί κανονιστικές ρυθμίσεις, η Κομισιόν έχει στρέψει την προσοχή της σε ένα από τα πιο ισχυρά και πρωτοποριακά αποκτήματά της - το Digital Rulebook.

Στην πρόταση για το αποκαλούμενο Digital Omnibus, που παρουσιάσθηκε την περασμένη Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει εκτεταμένα σχέδια για την απλούστευση μερικών από τους ψηφιακούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέσω πίεσης από κράτη μέλη του συνασπισμού και από εταιρείες τεχνολογίας.

Την Τρίτη, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προέβαλαν τα αιτήματα της βιομηχανίας της τεχνολογίας στη διάρκεια συνόδου στο Βερολίνο για την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και ζήτησαν λιγότερη αυστηρότητα από τους ευρωπαϊκούς ψηφιακούς κανονισμούς.

Η σλοβένα υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού Ξένια Κλάμπφερ, μιλώντας επίσης στη σύνοδο, κάλεσε την Ευρώπη να ενισχύσει την ανάπτυξη δικών της ψηφιακών λύσεων. «Μόνο με ξεκάθαρες προδιαγραφές, ευφυείς επενδύσεις και αποτελεσματική προστασία των πολιτών θα εξασφαλίσουμε αληθινή ψηφιακή κυριαρχία», δήλωσε.

Το πακέτο προβλέπει αλλαγές σε υφιστάμενους ψηφιακούς νόμους της ΕΕ και επικεντρώνει ιδιαίτερα στη νομοθεσία στους τομείς της προστασίας δεδομένων, της κυβερνοασφάλειας και της τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι κανονισμοί μας δεν πρέπει να είναι βάρος, αλλά προστιθέμενη αξία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Χένα Βίρκουνεν, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνη για ψηφιακές υποθέσεις. «Γι' αυτό χρειαζόμαστε να κάνουμε βήματα για να απαλλαγούμε από την ψηφιακή αταξία», δήλωσε η φιλανδή επίτροπος.

«Απλουστεύοντας κανονισμούς, μειώνοντας τα διοικητικά βάρη και εισάγοντας πιο ευέλικτους και αναλογικούς κανόνες, θα συνεχίσουμε να τιμάμε τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις της ΕΕ περισσότερο χώρο για να καινοτομούν και να αναπτύσσονται», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις. «Το κλείσιμο του χάσματος της καινοτομίας και η μείωση της γραφειοκρατίας είναι σημαντικοί παράγοντες για την προώθηση της παραγωγικότητας της ΕΕ», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει το στόχο, μέχρι το τέλος του 2029, να μειώσει συνολικά τα γραφειοκρατικά βάρη κατά τουλάχιστον 25% και επίσης κατά τουλάχιστον 35% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Κομισιόν πρέπει τώρα να συζητήσει την πρότασή της με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Υποστηρικτές των καταναλωτών και της προστασίας των δεδομένων εξέφρασαν ωστόσο ανησυχία ότι η χαλάρωση των κανόνων θα μπορούσε να θεωρηθεί υποχώρηση στο λόμπι της τεχνολογίας.

Περισσότερες από 120 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και για τα δικαιώματα προειδοποίησαν, σε ανοικτή επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά της εξασθένησης των δικαιωμάτων των πολιτών. «Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αλλάξει πορεία, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση των ψηφιακών θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ιστορία της ΕΕ», ανακοίνωσαν οι οργανώσεις. Οι ψηφιακοί κανόνες της ΕΕ είναι η πιο σημαντική γραμμή άμυνας κατά της ψηφιακής εκμετάλλευσης και παρακολούθησης από εγχώριους και ξένους παράγοντες, αναφέρεται στην επιστολή.

Ο αυστριακός ακτιβιστής για την προστασία των δεδομένων Μαξ Σρεμς, σε δήλωσή του υποστηρίζει πως οι προτάσεις της Επιτροπής είναι «η μεγαλύτερη επίθεση στα ψηφιακά δικαιώματα των Ευρωπαίων εδώ και χρόνια».

