Πέθανε ο Βρετανός εμβληματικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ

Θλίψη στον κόσμο της φωτογραφίας προκαλεί ο θάνατος του Μάρτιν Παρ, του εμβληματικού δημιουργού που μέσα από τις έντονες, γεμάτες χρώμα εικόνες του κατέγραψε επί δεκαετίες τη βρετανική ζωή σε όλες τις αντιφάσεις της.

Ο Παρ έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 73 ετών, στο σπίτι του στο Μπρίστολ, όπως επιβεβαίωσε στο BBC η διευθύντρια του Martin Parr Foundation, Τζένι Σμιθ.

Σε ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα σημείωσε ότι ο Παρ «θα λείψει πολύ» και ότι αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Σούζι, την κόρη του Έλεν, την αδελφή του και τον εγγονό του. Η οικογένεια ζήτησε διακριτικότητα αυτές τις ημέρες.

Ο Παρ έγινε γνωστός τη δεκαετία του ’80 με το έργο The Last Resort, μια ωμή αλλά βαθιά ανθρώπινη καταγραφή της καθημερινότητας της εργατικής τάξης στις διακοπές της στο Νιου Μπράιτον του Μέρσεϊσαϊντ.

Με το χαρακτηριστικό χιούμορ και την κοφτερή ματιά του, ανέδειξε τις μικρές λεπτομέρειες που συνθέτουν τη σύγχρονη ζωή, συχνά προκαλώντας συζητήσεις και αντιδράσεις.

«Φτιάχνω σοβαρές φωτογραφίες που μοιάζουν διασκεδαστικές», είχε δηλώσει το 2020 στο Architectural Review. «Προσπαθώ να αναδεικνύω αυτά που θεωρώ παγκόσμιες αλήθειες. Η αλήθεια είναι υποκειμενική, αλλά δείχνω τον κόσμο όπως τον βρίσκω».

Για πάνω από μισό αιώνα, ο φακός του Παρ περιδιάβαινε με χιούμορ, τρυφερότητα και συχνά ειρωνεία τις σιωπηλές τελετουργίες και τις παραδοξότητες της Βρετανίας: από τις εγκαταλειμμένες παραθαλάσσιες πόλεις μέχρι τα πανηγύρια στα χωριά και τα σύγχρονα εμπορικά κέντρα. Η χρήση κορεσμένων χρωμάτων, που θύμιζαν καρτ-ποστάλ των ’50s και ’60s, έγινε σήμα κατατεθέν του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο AFP, είχε προειδοποιήσει ότι η εποχή μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ τη σάτιρα και την κριτική που ενσωματώνονται στο έργο του. «Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όλοι είναι απαράδεκτη. Είμαστε υπερβολικά πλούσιοι, καταναλώνουμε τα πάντα. Και αυτό δεν είναι βιώσιμο», είχε τονίσει.

Ο συνεργάτης του σε σειρά καλλιτεχνικών και σχεδιαστικών πρότζεκτ, Τζόναθαν Στίβενσον, δήλωσε ότι ο Παρ πέθανε ήρεμα ενώ έβλεπε ποδόσφαιρο, περιγράφοντάς τον ως «σταθερό και πιστό φίλο». «Ήταν τεράστιο προνόμιο και συνεχής πηγή έμπνευσης να βλέπεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια και το μυαλό του Μάρτιν», σημείωσε. «Ο ενθουσιασμός του για την καθημερινότητα ήταν μεταδοτικός».

