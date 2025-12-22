Πέθανε ο τραγουδιστής του “Driving Home for Christmas” Κρις Ρία

Ο Κρις Ρία, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, γνωστός για την επιτυχία «Driving Home for Christmas», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Ρία πέθανε στο νοσοκομείο μετά από σύντομη ασθένεια, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, στο πρακτορείο ειδήσεων Britain’s Press Association. «Με απέραντη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Κρις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Βρετανός τραγουδιστής «έφυγε γαλήνια σήμερα Δευτέρα στο νοσοκομείο έπειτα από σύντομη ασθένεια».

Ο Κρις Ρία έγινε διάσημος τη δεκαετία του 1980 στη Βρετανία με επιτυχίες όπως «Fool (If You Think It’s Over)» και «Let’s Dance».

Δύο από τα άλμπουμ του, «The Road to Hell» το 1989 και «Auberge» το 1991, έφτασαν στο νούμερο ένα στη χώρα.

Το «Driving Home for Christmas», που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1986, έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα εορταστικά τραγούδια του Ηνωμένου Βασιλείου και εμφανίστηκε σε τηλεοπτική διαφήμιση των Marks and Spencer φέτος.

Ο μουσικός γεννήθηκε το 1951 στο Μίντλεσμπρο, στη βορειοανατολική Αγγλία, από Ιταλό πατέρα και Ιρλανδή μητέρα.

Υπέφερε από προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του παγκρέατος ενώ το 2016 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

