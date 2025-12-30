Χάος στα δρομολόγια στο Eurostar: Καθυστερήσεις και ακυρώσεις λόγω προβλήματος στο τούνελ της Μάγχης (βίντεο)

Σοβαρή διαταραχή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Σήραγγα της Μάγχης, λόγω βλάβης στην ηλεκτροδότηση που έχει προκαλέσει μεγάλη διακοπή ρεύματος στο υπόγειο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο σύστημα παροχής υψηλής τάσης και έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσουν δρομολόγια τόσο της Γιούροσταρ (Eurostar), που εξυπηρετεί τη γραμμή Λονδίνο–Παρίσι–Βρυξέλλες, όσο και των υπηρεσιών Λε Σάτλ (Le Shuttle) που μεταφέρουν οχήματα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πολλά δρομολόγια έχουν ακυρωθεί, ενώ άλλα αντιμετωπίζουν πολύωρες καθυστερήσεις, με τρένα να έχουν ακινητοποιηθεί στην περιοχή της σήραγγας μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Οι εταιρείες καλούν τους ταξιδιώτες να μην κατευθυνθούν προς τους σταθμούς, εάν δεν έχουν απόλυτη ανάγκη ή επιβεβαιωμένη κράτηση, και προτρέπουν όσους μπορούν να αναβάλλουν το ταξίδι τους.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για ζήτημα ασφαλείας πέραν της τεχνικής βλάβης, ωστόσο η κατάσταση χαρακτηρίζεται «ιδιαίτερα σοβαρή» και τεχνικά συνεργεία εργάζονται ήδη επί τόπου για την αποκατάσταση της βλάβης στο δίκτυο ισχύος. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επαναφορά της κυκλοφορίας.

Πηγή: ertnews.gr