Η Γροιλανδία «δεν πωλείται»: Σήμερα η συνάντηση ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας

Στο επίκεντρο γεωπολιτικής θύελλας βρίσκεται η Γροιλανδία, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι επιθυμεί να αποκτήσει τον έλεγχο του νησιού, δηλώνοντας μάλιστα ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει «με κάθε κόστος».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει αποκλείσει ούτε τη χρήση βίας, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στη Δανία όσο και στη Γροιλανδία. Στον απόηχο των κρίση που, σύμφωνα με προειδοποίηση της πρωθυπουργού της Δανίας, θα μπορούσε ακόμη και να απειλήσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ.

Σήμερα η συνάντηση στην Ουάσιγκτον

Σήμερα Τετάρτη, στην Ουάσιγκτον, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς συναντάται με τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λέκε Ράσμουσεν και την υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότσφελντ, σε μια συνάντηση που θεωρείται καθοριστική για το μέλλον των σχέσεων γύρω από το ημιαυτόνομο αυτό έδαφος του βασιλείου της Δανίας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε κλίμα αυξημένης έντασης, καθώς οι δηλώσεις Τραμπ έχουν προκαλέσει ανησυχία για τις προθέσεις της Ουάσιγκτον έναντι ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ.

Κάτοικοι της Νουούκ δηλώνουν ξεκάθαρα ότι η Γροιλανδία «δεν είναι προς πώληση». Η 22χρονη φοιτήτρια Τούτα Μίκαελσεν δήλωσε στο Associated Press ότι ελπίζει οι Αμερικανοί αξιωματούχοι «να καταλάβουν το μήνυμα και να κάνουν πίσω».

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν ξεκαθάρισε σε συνέντευξη Τύπου ότι η χώρα του παραμένει προσανατολισμένη στη Δανία και στη Δύση: «Αν πρέπει να επιλέξουμε σήμερα ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Δανία, επιλέγουμε τη Δανία. Επιλέγουμε το ΝΑΤΟ. Επιλέγουμε το Βασίλειο της Δανίας. Επιλέγουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Νέες απαξιωτικές δηλώσεις Τραμπ

Σε δηλώσεις του που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε με απαξιωτικό τρόπο τη στάση της γροιλανδικής ηγεσίας. Όταν δημοσιογράφος του ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε σήμερα πως «προτιμούμε να παραμείνουμε με τη Δανία», ο Τραμπ απάντησε: «Ποιος το είπε αυτό;».

Στην απάντηση ότι πρόκειται για τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Λοιπόν, αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Διαφωνώ μαζί του. Δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν. Αλλά αυτό θα είναι μεγάλο πρόβλημα γι’ αυτόν».

Στρατηγική σημασία και αμφισβήτηση των αμερικανικών ισχυρισμών

Η Γροιλανδία θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς η κλιματική αλλαγή και το λιώσιμο των πάγων ανοίγουν νέες θαλάσσιες εμπορικές οδούς προς την Ασία, αλλά και δυνατότητες εκμετάλλευσης κρίσιμων ορυκτών, απαραίτητων για την τεχνολογία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας θα ενίσχυε την ασφάλεια των ΗΠΑ, επικαλούμενος απειλές από ρωσικά και κινεζικά πλοία. Ωστόσο, τόσο ειδικοί όσο και κάτοικοι του νησιού αμφισβητούν αυτούς τους ισχυρισμούς.

«Ο μόνος Κινέζος που βλέπω είναι στο φαστ φουντ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο μηχανικός θέρμανσης Λαρς Βίντνερ, προσθέτοντας ότι δεν έχει δει ποτέ ρωσικά ή κινεζικά πλοία, παρότι ταξιδεύει συχνά με σκάφος.

Η Δανία έχει ήδη δηλώσει ότι οι ΗΠΑ, οι οποίες διαθέτουν στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, μπορούν να ενισχύσουν τις βάσεις τους χωρίς αλλαγή καθεστώτος. Για τον λόγο αυτό, πολλοί εκτιμούν ότι τα επιχειρήματα περί ασφάλειας αποτελούν πρόσχημα για οικονομικά συμφέροντα που σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους του νησιού.

Ο Χανς Νόργκααρντ, φίλος του Βίντνερ, ανέφερε μάλιστα ότι κατέθεσε καταγγελία στην αστυνομία της Νουούκ για την «επιθετική συμπεριφορά» του Τραμπ, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του απειλούν τόσο τη Γροιλανδία όσο και το ΝΑΤΟ.

Έκκληση να ακουστεί η φωνή των Γροιλανδών

Εν όψει της σημερινής συνάντησης, η υπουργός Επιχειρήσεων και Ορυκτών Πόρων της Γροιλανδίας, Ναάγια Νάθανιελσεν, χαρακτήρισε «αδιανόητο» το γεγονός ότι συζητείται η κατάληψη εδάφους ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ και κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να ακούσει τη φωνή των κατοίκων του νησιού.

Η έκβαση της σημερινής συνάντησης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τις σχέσεις ΗΠΑ–Δανίας, αλλά και τη συνοχή της ατλαντικής συμμαχίας στην Αρκτική.

