eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 08 Μαρτίου 2026 18:36

Ιράκ: Μείωση της παραγωγής πετρελαίου κατά 70% εξαιτίας της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Γράφτηκε από την

Ιράκ: Μείωση της παραγωγής πετρελαίου κατά 70% εξαιτίας της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Premium Strom

Η χώρα αδυνατεί να εξάγει πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, εξαιτίας των αεροπορικών πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Η παραγωγή πετρελαίου στα πιο σημαντικά πετρελαϊκά πεδία γεωτρήσεων του νότιου Ιράκ έχει μειωθεί κατά 70% σε μόλις 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd), καθώς η χώρα αδυνατεί να εξάγει πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, εξαιτίας των αεροπορικών πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, δήλωσαν σήμερα τρεις πηγές της ιρακινής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η παραγωγή από τα αναφερόμενα πετρελαϊκά πεδία βρίσκονταν περίπου στα 4,3 εκατομμύρια bpd πριν από την έναρξη των πολεμικών αεροπορικών επιχειρήσεων.

Πηγή: news247.gr

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις