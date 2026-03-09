ΗΠΑ: 40χρονος καθηγητής πέθανε έπειτα από φάρσα των μαθητών του (βιντεο)

Κοινότητα στη Τζόρτζια των ΗΠΑ θρηνεί τον θάνατο 40χρονου εκπαιδευτικού μετά από μαθητική φάρσα που κατέληξε σε τραγωδία.

Ο Jason Hughes, καθηγητής μαθηματικών και προπονητής γκολφ στο λύκειο North Hall, έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής (6/3), όταν πέντε απ' τους μαθητές του προσπάθησαν να του κάνουν μία πλάκα, η οποία κατέληξε σε θανατηφόρο δυστύχημα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Καθώς απομακρύνονταν, ο καθηγητής του σκόνταψε και έπεσε στον δρόμο. Ένας εκ των πέντε, ο 18χρονος Jayden Ryan Wallace, ο οποίος οδηγούσε ένα ημιφορτηγό, πέρασε, κυριολεκτικά, από πάνω του.

Παρά το γεγονός ότι οι μαθητές σταμάτησαν αμέσως για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, ο Hughes υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες και οι πέντε μαθητές

Η αστυνομία προέβη σε συλλήψεις και των πέντε μαθητών. Ο Wallace, που οδηγούσε το όχημα το οποίο πάτησε τον άτυχο εκπαιδευτικό, κατηγορείται για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οι άλλοι τέσσερις, για παράνομη είσοδο σε ξένη ιδιοκτησία και ρύπανση ιδιωτικού χώρου.

Αξιοσημείωτο είναι πως το περιστατικό συνέβη μόλις λίγες μέρες αφότου το σχολείο είχε προειδοποιήσει τους μαθητές για φάρσες.

Η σχολική περιφέρεια εξέδωσε συγκινητική ανακοίνωση για τον άδικο χαμό του εκπαιδευτικού: «Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει. Ο Hughes ήταν ένας στοργικός σύζυγος, ένας αφοσιωμένος πατέρας, ένας παθιασμένος δάσκαλος, μέντορας και προπονητής που αγαπήθηκε και σεβάστηκε από μαθητές και συναδέλφους».

Παράλληλα, δημιουργήθηκε σελίδα στο GoGundMe για την υποστήριξη της συζύγου του και των δύο γιων του, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων τους, αλλά και τη δημιουργία ταμείου για τις μελλοντικές σπουδές των παιδιών. Το ποσό που έχει συγκεντρωθεί, μέχρι στιγμής, πλησιάζει τα 200.000 δολάρια.

Πηγή: www.gazzetta.gr