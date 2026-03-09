Ιράν: Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη υπέρ του νέου ανώτατου ηγέτη (βίντεο)

Το πλήθος συγκεντρώθηκε στην πλατεία Ενγκελάμπ στην Τεχεράνη κρατώντας ιρανικές σημαίες και πορτρέτα του Μοζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κατείχε προηγουμένως τη θέση αυτή και σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.
Η εκλογή του Μοζτάμπα Χαμενεΐ για να διαδεχθεί τον πατέρα του στη θέση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας προκάλεσε "απελπισία" στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Αλί Λαριτζανί. Ο διορισμός του από την Συνέλευση Ειδικών προκάλεσε "απελπισία στους εχθρούς και τους πολεμοχαρείς", σημείωσε ο Λαριτζανί σε ανάρτησή του στο X.
