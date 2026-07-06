Τουρκία- Σύνοδος ΝΑΤΟ: Ο ΓΓ Ρούτε υπόσχεται συμβόλαια «δισεκατομμυρίων δολαρίων» για την ενίσχυση της Συμμαχίας

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε υποσχέθηκε σήμερα συμβόλαια "δισεκατομμυρίων δολαρίων" για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας, την παραμονή της συνόδου κορυφής στην Άγκυρα.

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"Θα ανακοινώσουμε νέα συμβόλαια δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα επιτρέψουν να προμηθευτούμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποτροπή και την άμυνα", ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην τουρκική πρωτεύουσα.

"Το ΝΑΤΟ πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα λάβει αυτά τα οποία χρειάζεται", τόνισε ο Ρούτε ενώπιον των δημοσιογράφων.

"Καθώς η Ουκρανία συνεχίζει την προάσπιση της κυριαρχίας της, οι Σύμμαχοι και οι εταίροι του ΝΑΤΟ πρέπει να συνεχίσουν να φροντίζουν ότι (το Κίεβο) λαμβάνει αυτά που χρειάζεται" τόνισε, καλώντας "όλους τους Συμμάχους να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους" προς την κατεύθυνση αυτή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ