Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Βίνσεντ Παστόρε

Ο Αμερικανός ηθοποιός Βίνσεντ Παστόρε, που είχε υποδυθεί τον μαφιόζο που έγινε πληροφοριοδότης του FBI στη σειρά "The Sopranos", πέθανε σε ηλικία 80 ετών, όπως δήλωσε χθες (τοπική ώρα) στο Γαλλικό Πρακτορείο ο μάνατζέρ του.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Deadline, που ειδικεύεται σε ειδήσεις που αφορούν το Χόλιγουντ, ο Βίνσετ Παστόρε βρέθηκε νεκρός χθες, Σάββατο, στην κατοικία του στο Μπρονξ, στη Νέα Υόρκη. Ο μάνατζέρ του Ρόμπερτ Άτερμαν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Παστόρε στο AFP, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Ο Παστόρε, που συχνά υποδυόταν τον γκάνγκστερ -είχε εμφανιστεί στο «Goodfellas» (‘Τα καλά παιδιά’) του Μάρτιν Σκορσέζε και το «Carlito’s Way» (‘Υπόθεση Καρλίτο’) του Μπράιαν ντε Πάλμα - έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τον ρόλο του ως “ Big Pussy”, το δεξί χέρι του μαφιόζου Τόνι Σοπράνο που στη συνέχεια έγινε πληροφοριοδότης του FBI μετά τη σύλληψή του από τις ομοσπονδιακές αρχές.

ΑΠΕ - ΜΠΕ