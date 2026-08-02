Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Βίνσεντ Παστόρε

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Deadline, που ειδικεύεται σε ειδήσεις που αφορούν το Χόλιγουντ, ο Βίνσετ Παστόρε βρέθηκε νεκρός χθες, Σάββατο, στην κατοικία του στο Μπρονξ, στη Νέα Υόρκη. Ο μάνατζέρ του Ρόμπερτ Άτερμαν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Παστόρε στο AFP, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.
Ο Παστόρε, που συχνά υποδυόταν τον γκάνγκστερ -είχε εμφανιστεί στο «Goodfellas» (‘Τα καλά παιδιά’) του Μάρτιν Σκορσέζε και το «Carlito’s Way» (‘Υπόθεση Καρλίτο’) του Μπράιαν ντε Πάλμα - έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τον ρόλο του ως “ Big Pussy”, το δεξί χέρι του μαφιόζου Τόνι Σοπράνο που στη συνέχεια έγινε πληροφοριοδότης του FBI μετά τη σύλληψή του από τις ομοσπονδιακές αρχές.
ΑΠΕ - ΜΠΕ