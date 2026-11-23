Ένα νέο σίκουελ της δημοφιλούς χριστουγεννιάτικης ταινίας «Μόνος στο Σπίτι» (Home Alone) βρίσκεται στα σχέδια της Disney, με τον Macaulay Culkin να επιστρέφει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στον ρόλο του Kevin McCallister.

Σύμφωνα με αμερικανικό δημοσίευμα, ο ηθοποιός συναντήθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά με στελέχη της Disney και παρουσίασε την ιδέα του για τη συνέχεια της ταινίας, η οποία φέρεται να εγκρίθηκε.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Culkin θα υποδυθεί ξανά τον Kevin, αυτή τη φορά σε μεγαλύτερη ηλικία και με τον ρόλο του πατέρα.

Την ανάπτυξη του σεναρίου και την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Seth Rogen και Evan Goldberg, οι οποίοι θα συνεργαστούν με τον Culkin για τη διαμόρφωση της νέας ιστορίας. Οι δύο δημιουργοί έχουν ήδη συνεργαστεί με τη Disney για ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα με πρωταγωνιστές τους Muppets, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η πρώτη ταινία «Μόνος στο Σπίτι» έκανε πρεμιέρα το 1990 και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της χρονιάς, με παγκόσμιες εισπράξεις 476 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το 1992 ακολούθησε το «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» («Home Alone 2: Lost in New York»), το οποίο απέφερε 359 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Το κινηματογραφικό franchise απέκτησε στη συνέχεια τρεις ακόμη ταινίες, χωρίς τη συμμετοχή του Culkin. Το 2021, μετά την εξαγορά της 20th Century Fox από τη Disney, κυκλοφόρησε και μια νέα εκδοχή της ιστορίας, η οποία διατέθηκε αποκλειστικά μέσω streaming.

Ο Macaulay Culkin έχει επιστρέψει κατά καιρούς στον εμβληματικό ρόλο του Kevin μέσα από διαφημιστικές καμπάνιες. Το 2018 συμμετείχε σε διαφήμιση της Google, ενώ φέτος εμφανίστηκε ξανά ως ο ήρωας της ταινίας στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης καμπάνιας των McDonald's.

Η ιδέα για την εξέλιξη της ιστορίας είχε παρουσιαστεί από τον ίδιο τον ηθοποιό ήδη από το 2025, σε εκδήλωση για την επέτειο της πρώτης ταινίας. Τότε είχε περιγράψει έναν Kevin που έχει πλέον μεγαλώσει, είναι πατέρας και μεγαλώνει μόνος του ένα παιδί, καθώς είτε έχει χάσει τη σύζυγό του είτε έχει χωρίσει.

Στο σενάριο που είχε φανταστεί, ο Kevin εργάζεται πολλές ώρες και δεν αφιερώνει αρκετό χρόνο στο παιδί του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση στη σχέση τους. Η κατάσταση κορυφώνεται όταν ο πατέρας βρίσκεται έξω από το σπίτι και δεν μπορεί να μπει, ενώ αυτή τη φορά είναι ο γιος του εκείνος που έχει οργανώσει τις παγίδες. Το σπίτι, όπως είχε εξηγήσει, θα λειτουργεί και ως συμβολικό πεδίο της προσπάθειας πατέρα και γιου να αποκαταστήσουν τη σχέση τους.

Πηγή: lifo.gr