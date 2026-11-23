Ο κ. Κιρμικίρογλου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της "Ε", ενώ κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα του χώρου της ενημέρωσης με έμφαση σε αυτά που αφορούν τον περιφερειακό Τύπο, όπως το πρόγραμμα ενίσχυσης, η καθιέρωση της ενιαίας τιμής για τις κρατικές δημοσιεύσεις, η Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα, αλλά και ο υπό ίδρυση Περιφερειακός Κόμβος Ενημέρωσης στην Πελοπόννησο.