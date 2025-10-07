Κερδίστε το βιβλίο «Ανίν». Μικρές ιστορίες - της Ολγας Πατσούρα Λένη



Σε τριάντα δύο μικρές, εξαιρετικές ιστορίες που μοιάζουν με στιγμιότυπα, το βιβλίο ξετυλίγει τη ζωή μιας γυναίκας από την αθωότητα της κούνιας μέχρι την ωριμότητα. Μια γυναίκα που μεγαλώνει σε ένα σπίτι όπου κυριαρχεί ο φόβος και η καταπίεση, με έναν πατέρα που υψώνει τη φωνή του και επιβάλλεται με σκληρότητα και μια μητέρα που παραμένει σιωπηλή και υποταγμένη. Σκηνές από μια ζωή που η ανδρική φιγούρα εμφανίζεται άλλοτε απειλητική, άλλοτε αποθαρρυντική, πάντα όμως κυρίαρχη αναγκάζοντάς την να κρύβει τις σκέψεις και τα συναισθήματά της.

Τα όρια ανάμεσα στο πραγματικό και το υπερφυσικό θολώνουν, καθώς σχεδόν κάθε γεγονός κρύβει μια αγωνία που ξεπερνά τα λογικά όρια. Κάθε αφήγηση είναι γεμάτη με υπαινιγμούς μεταφυσικού δημιουργώντας μια αίσθηση αγωνίας και ανατροπής που διαπερνά την καθημερινότητα. Εν τέλει μέσα από μικρές αλλά καθοριστικές στιγμές σχηματίζεται το πορτρέτο μιας γυναίκας που παλεύει να βρει τη θέση της σε έναν κόσμο που τη διαμόρφωσε πριν καν η ίδια προλάβει να ανακαλύψει ποια είναι.

Η Ολγα Πατσούρα Λένη γεννήθηκε το 1966 στα Γιάννενα, όπου και μεγάλωσε. Απέκτησε πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή Πατρών. Εργάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ζει στην Πάργα. Είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά. Το 2015 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο ΠΜΣ Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. Τον Ιούνιο του 2014 συμμετείχε στο συλλογικό έργο «Ποίηση» (εκδ. Δίγαμμα), των διακριθέντων του πρώτου λογοτεχνικού διαγωνισμού «Μίμης Σουλιώτης» με το ποίημα «Ερωτικό». Τον Φεβρουάριο του 2015 εκδόθηκε η συλλογή διηγημάτων «Μάτια στο καρφί» (εκδ. Γαβριηλίδης) που αποτελείται από δώδεκα διηγήματα. Τον Σεπτέμβριο του 2015 συμμετείχε στο συλλογικό έργο «Τριάντα μέρες... “σινιά-κι”» (εκδ. Βάρφης), των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΔΜ με το διήγημα «Πάτρα Αγκόνα». Το 2017 συμμετείχε στο συλλογικό έργο «Η βιβλιοθήκη μόλις είχε ανοίξει..» (εκδ. Το δόντι), που περιλαμβάνει τα διηγήματα των διακριθέντων στον διαγωνισμό μικροαφnγημάτων από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, με το διήγημα «Κόκκινο». Τον Δεκέμβριο του 2016 εκδόθηκε η νουβέλα «Όταν ο Άγγελος είχε φτερά» (εκδ. Περίπλους). Τον Οκτώβριο του 2019 εκδόθηκε η συλλογή διηγημάτων «Πικρά σταφύλια» (εκδ. ΑΩ) που αποτελείται από 24 αφηγήματα.