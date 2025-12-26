Συνελήφθη 47χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του το 2022, στο Κολωνάκι

Συνελήφθη το βράδυ των Χριστουγέννων ένας 47χρονος έπειτα από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του για την ανθρωποκτονία της μητέρας του τον Ιανουάριο του 2022 στο Κολωνάκι.

Ο 47χρονος φέρεται να έδωσε στη μητέρα του φονική δόση ηρεμιστικών χαπιών και στη συνέχεια, να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα για να καλύψει τα ίχνη του.

Η 87χρονη είχε βρεθεί απανθρακωμένη σε διαμέρισμα στην οδό Λυκαβηττού και αρχικά ο θάνατος της είχε θεωρηθεί ατύχημα, ωστόσο μια σειρά ευρημάτων από την έρευνα των Αρχών ανέτρεψαν τα δεδομένα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, εντός του διαμερίσματος και πάνω στα ρούχα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε εύφλεκτο υγρό. Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις της 87χρονης έδειξαν ότι της είχε χορηγηθεί ηρεμιστική ουσία ενώ το διοξείδιο του άνθρακα που βρέθηκε στο σώμα της δεν συνάδει με κάποια που πέθανε από αναθυμιάσεις καπνού.

Σύμφωνα πηγές από την ΕΛΑΣ, από την έρευνα του τμήματος Ανθρωποκτονιών προέκυψε ότι γιος και μητέρα είχαν συχνά καυγάδες λόγω οικονομικών προστριβών καθώς ο γιος την πίεζε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι λόγω χρεών που είχε.