Τριφυλία: Κατασκευή κυκλικών κόμβων πρότεινε ο Κατρίτσης

Την ανάγκη κατασκευής κυκλικών κόμβων σε καίρια σημείου του εθνικού οδικού δικτύου της Τριφυλίας επισήμανε και πρότεινε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκης Κατρίτσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας το οποίο ομόφωνα έκανε αποδεκτή τη πρόταση του.

Στην εισήγηση του ο κ. Κατρίτσης τόνισε μεταξύ άλλων: «Θεωρώ υποχρέωση του Δήμου Τριφυλίας, της δημοτικής αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου την ενασχόληση και το ενδιαφέρον για κρίσιμες υποδομές που έχει ανάγκη ο Δήμος μας και οι πολίτες του. Μου είναι αδιανόητη η αδιαφορία, η αφωνία, η έλλειψη ενδιαφέροντος για έργα όπως το Καλό Νερό – Τσακώνα, η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι – Ρωμανός, τα Δίκτυα του Φράγματος και τόσα άλλα. Ακόμη και για Δημοτικά Έργα όπως το Αλιευτικό Καταφύγιο της Μαραθόπολης (προγραμματική σύμβαση Δήμου – Λιμενικού Ταμείου – Περιφέρειας).

Στην δική μου αντίληψη ο Δήμος πρέπει να είναι ενεργητικά παρών διεκδικώντας και προτείνοντας.

Οι κυκλικοί κόμβοι έχουν μπει δυναμικά στην καθημερινή μας οδήγηση τα τελευταία χρόνια. Υπόσχονται καλύτερη ροή της κυκλοφορίας, λιγότερα ατυχήματα και εξοικονόμηση χρόνου.

Όπως συναντάμε κυκλικούς κόμβους στη γειτονική Πυλία (στου Λαδά, στο W CostaNavarino και στο δρόμο Κορυφασίου – Σουληναρίου). Οι κόμβοι αυτοί έχουν περιορίσει τα ατυχήματα, έχουν μειώσει τις καθυστερήσεις και ευθυγραμμίζουν τη χώρα μας με τις ευρωπαϊκές πρακτικές.

Οι κυκλικοί κόμβοι αποτελούν ένα ουσιαστικό εργαλείο πολιτισμένης οδήγησης. Με σωστή σήμανση και επαρκή εκπαίδευση μπορούμε να κάνουμε τους δρόμους μας ασφαλέστερους και τη μετακίνηση πιο ομαλή για όλους.

Η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη.

Στον υπό κατασκευή δρόμο Γαργαλιάνων – Φιλιατρών δεν προβλέπονται κυκλικοί κόμβοι, κακώς, και ο ισόπεδος κόμβος που ήδη έχει κατασκευαστεί στο Κουτσουβέρι είναι άκρως επικίνδυνος.

Οι φωτογραφίες που καταθέτω αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Στον καινούργιο αυτό δρόμο αντί για ισόπεδους κόμβους πρέπει να γίνουν κυκλικοί κόμβοι για την ασφάλεια οχημάτων και οδηγών.

Η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας πρέπει να παρέμβει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για να τροποποιηθεί η μελέτη καθώς επίσης να δρομολογηθεί το Υποέργο «Οδοφωτισμός κόμβων» στα τμήματα «Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι» και «Γαργαλιάνοι - Ρωμανός».

Σημεία στο Δήμο Τριφυλίας που θεωρείται άκρως απαραίτητο να γίνουν κυκλικοί κόμβοι είναι: Διασταύρωση Καλού Νερού, διασταύρωση Τραγάνας, διασταύρωση Βρωμονερίου και είσοδος Μαραθόπολης».

Από τη πλευρά της δημοτικής αρχής ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος τόνισε ότι έχουν γίνει συζητήσεις με τη Περιφέρεια για τη δημιουργία κόμβων στη περιοχή.

Κ.Μπ.