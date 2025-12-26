Παρέμβαση Χανδρινού για τα δημοτικά τέλη

Με αφορμή τη συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή “για την εκτίμηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2025 και τον προϋπολογισμό των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το 2026”, ο κ. Χανδρινός αναφέρει ότι “ο κ. δήμαρχος εξακολουθεί να δηλώνει ότι «τα τέλη δεν αυξάνονται» και, μάλιστα, επαναλαμβάνει ακόμη και σήμερα ότι «θα μειωθούν». Όμως, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που προσκομίστηκαν στην επιτροπή μέχρι 31/12/2025 τα προϋπολογισθέντα έσοδα από Τέλη ανέρχονται σε 8,5 εκ. ευρώ. Για το 2026, τα αντίστοιχα έσοδα ανέρχονται σε 10,7 εκ. ευρώ. Δηλαδή, οι δημότες της Καλαμάτας καλούνται να πληρώσουν περίπου 2 εκ. ευρώ περισσότερα, την ώρα που η δημοτική αρχή επιμένει ότι τα τέλη… δεν αυξάνονται”.