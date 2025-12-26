Δήμος Δυτικής Μάνης: Σύμβαση με Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για μελέτες έργων

Την σκοπιμότητα και τους όρους του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δυτικής Μάνης και Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, για την πράξη “Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Δυτικής Μάνης έτους 2025”, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων της παρούσας σύμβασης μελετών ανέρχεται στο ποσό των 178.078,63 ευρώ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης είναι 9 μήνες από την υπογραφή της.

Με την προγραμματική σύμβαση η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας αναλαμβάνει να εκπονήσει τις ακόλουθες μελέτες: “1. Μελέτη οδοποιίας για την εφαρμογή της υπ' αριθμ. 2/2015 Πράξης Τακτοποίησης - Προσκύρωσης και Αναλογισμού υποχρεώσεων για την διάνοιξη τμήματος δρόμου του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Καρδαμύλης 2. Ανακατασκευή του κτηρίου Τρουπάκη και του περιβάλλοντος χώρου αυτού και μετατροπή του σε κτίριο συνάθροισης κοινού 3. Επικαιροποίηση - τροποποίηση μελέτης αθλητικού κέντρου Καρδαμύλης 4. Μελέτη συντήρησης κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Καρδαμύλης και διαμόρφωσης χώρων αυτού σε δημοτικό ωδείο 5. Ανάπλαση τμήματος κοινόχρηστων χώρων οικισμού Άνω Δολών. 6. Βελτίωση παραλιακής οδού κοινότητας Αγίου Νικολάου (β' φάση) 7. Συντήρηση του κτηρίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κάμπου και εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του του υπ’ αριθμ. 99/2017 Π.Δ. (ΦΕΚ 141Α/28.09.2017) 8. Κατασκευή δύο νέων υδατοδεξαμενών στην Κοινότητα Δολών και καταθλιπτικού αγωγού σύνδεσης”.