Ταξίδι με πλοίο: Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι Πειραιά – Ποια έγγραφα είναι απαραίτητα (βίντεο)

Πλάνα από την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά κατέγραψε η κάμερα του MEGA, δείχνοντας τους ελέγχους στα έγγραφα των ταξιδιωτών, που γίνονται πλέον από το Λιμενικό.

Όσον αφορά τις μετακινήσεις προς τα νησιά, εξακολουθούν τα ισχύουν τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, όσοι πολίτες θέλουν να μετακινηθούν σε νησιά για να επιβιβαστούν στα πλοία καθώς και στα θαλάσσια ταξί, θα πρέπει:

Να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, εφόσον έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό, ή

Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο Cοvid-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (rapid test) εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης ή

Να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν. Η υποχρέωση περιλαμβάνει ανηλίκους από 12 ετών και άνω.

Τι ισχύει για τους ανήλικους

Οι ανήλικοι από 12 έως 17 ετών μπορούν να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.

Εξαιρούνται:

Οι επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)

Οι επιβάτες που μετακινούνται σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), είτε σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, είτε εντός 24 ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού

Οι επιβάτες που μετακινούνται στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας, Ρίο-Αντίρριο, στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική χώρα προς την Εύβοια, καθώς και στις πορθμειακές γραμμές Πόρος-Γαλατάς, Πούντα-Ελαφόνησος Λακωνίας και Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Κατά την επιστροφή από τα νησιά συνιστάται επίσης η διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.

Πώς επιστρέφουμε από τα νησιά

Όπως, επισημαίνεται, από την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία καθώς και στα θαλάσσια ταξί και τις λάντζες από τα νησιά προς τα λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή

Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή

Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, ή

Εναλλακτικά, προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

Για την αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέρχονται στα λιμάνια για την επιβίβασή τους τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

Πηγή: ethnos.gr