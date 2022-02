ΗΔΙΚΑ: Πάνω από 113 εκατ. self test διανεμήθηκαν δωρεάν στην Ελλάδα, σε 7,3 εκατ. πολίτες

Σύμφωνα με την ΗΔΙΚΑ, εποπτευόμενο φορέα του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τις 7 Απριλίου 2021, όταν και ξεκίνησε η διαδικασία διάθεσής τους, έχουν διανεμηθεί συνολικά 113.433.323 self test και έχουν παραληφθεί δωρεάν 107.997.364 τεμάχια από περισσότερους από 7,3 εκατομμύρια πολίτες.

«Η διάθεση τους πραγματοποιείται από ένα δίκτυο 102 φαρμακαποθηκών σε όλη την Ελλάδα, από το οποίο τροφοδοτούνται περίπου 10.800 φαρμακεία και 160 super market. Μέσω του πληροφοριακού συστήματος που έχει υλοποιήσει η ΗΔΙΚΑ, οι πολίτες προμηθεύονται τα self test χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Επιπλέον, στο σύστημα καταγράφεται ο συνολικός αριθμός τεμαχίων που έχει διατεθεί στους πολίτες, ο αριθμός τεμαχίων ανά ΑΜΚΑ και ανά φαρμακείο, ενώ υπολογίζονται τα αποθέματα στα φαρμακεία της χώρας συνολικά» τονίζεται στην ανακοίνωση.



Το πληροφοριακό σύστημα για τη διάθεση των self test καλύπτει όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, όπως αυτές ορίζονται σε κάθε χρονική περίοδο και ανάλογα με τις επιδημιολογικές ανάγκες. Το Υπουργείο Υγείας και τα συναρμόδια Υπουργεία ορίζουν ποιοι είναι οι δικαιούχοι των self test αλλά και τον αριθμό που δικαιούνται οι πολίτες ανά κατηγορία (μαθητές, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι).



Η Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα δήλωσε σχετικά ότι «η δράση της διάθεσης των self test στους πολίτες είναι μια σημαντική δράση της Πολιτείας την οποία η ΗΔΙΚΑ ανέπτυξε και διέθεσε, μέσω ενός πλήρως αυτοματοποιημένου online συστήματος. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την πολιτική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών στην πράξη».

