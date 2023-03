Ηράκλειο: Νεκρός στο γραφείο του βρέθηκε Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τον αναζητούσε η σύντροφός του, η οποία αυτές τις μέρες βρισκόταν στην Αθήνα, καθώς δεν απαντούσε στις επίμονες κλήσεις της. Ενημέρωσε συναδέλφους του οι οποίοι ανησύχησαν, πήγαν στο γραφείο του όπου και τον βρήκαν νεκρό.

Ο πρόεδρος του Τμήματος, Θεόδουλος Γαρεφαλάκης, αναφέρει ότι «είναι σοκ για εμάς, τον άνθρωπο τον βλέπαμε καθημερινά, ήταν ενεργό μέλος του τμήματος, τον βλέπαμε, μιλούσαμε. Ήταν κάτι τελείως αναπάντεχο. Αφήνει ένα κενό πίσω του».

Το Τμήμα, νωρίς το πρωί, σήμερα Τετάρτη, εξέδωσε μία λιτή ανακοίνωση, με την οποία ενημέρωσε το Ίδρυμα για την απώλεια του Αθανάσιου Φειδά, ο οποίος από το 1991 προσέφερε αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αναφέροντας: «Με βαθειά θλίψη αναγγέλλουμε την αναπάντεχη απώλεια του αγαπημένου μας συναδέλφου καθηγητή Θανάση Φειδά. Ο Θανάσης υπηρέτησε στο Τμήμα μας από το 1991.

Ο πρόωρος θάνατός του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του».

Ποιος ήταν

Ο Αθανάσιος Φειδάς γεννήθηκε το 1958 και ήταν καθηγητής Μαθηματικών στον τομέα Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο ίδιος μαθήτευσε στο γυμνάσιο της Βαρβάκειου Πρότυπης Σχολής, ενώ στο 1981 έλαβε το πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το 1985 έκανε τη διδακτορική του διατριβή στο Purdue University των ΗΠΑ με θέμα: «Tο διοφαντικό πρόβλημα για την πρόσθεση και τη διαιρετότητα σε δακτυλίους πολυωνύμων».

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία: 08/1985 – 05/1986 και 06/1987 – 08/1989: Assistant Professor, Department of Mathematics, Florida International University, Maiami, Η.Π.Α.

09/1986 – 05/1987: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ίδρυμα Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πάτρα. 08/1989 – 01/1991: Visiting Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Η.Π.Α.

09/01/1991 – 06/06/1996: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 07/09/1996 – 18/03/2004: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 19/03/2004 – μέχρι και χθες: Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μαθηματική Λογική, Θεωρία Ερμηνειών, Θεωρία Αλγορίθμων και εφαρμογές τους στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών. Ανασκοπήσεις άρθρων του στο MathSciNet.

Πηγή: ertnews.gr