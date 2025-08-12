Σήμερα η εκτόξευση του νέου ευρωπαϊκού μετεωρολογικού δορυφόρου – Συμμετέχει και η Ελλάδα

Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την ευρωπαϊκή και ειδικότερα τη δορυφορική μετεωρολογία.

Τη νύχτα θα πραγματοποιηθεί η εκτόξευση ενός νέου ευρωπαϊκού μετεωρολογικού δορυφόρου, στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα, μέσω της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος αλλά και της συνεργασίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με την ευρωπαϊκή υπηρεσία δορυφόρων.

Πρόκειται για έναν δορυφόρο πολικής τροχιάς, που ήδη βρίσκεται στη βάση εκτόξευσης στη Γαλλική Γουιάνα και έχει τοποθετηθεί στον ευρωπαϊκό πύραυλο που θα τον μεταφέρει σε τροχιά. Οι εικόνες από την εγκατάσταση δείχνουν το εντυπωσιακό μέγεθος του πυραύλου, με τους τεχνικούς να φαίνονται μικροσκοπικοί δίπλα του.