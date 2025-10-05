Το «1000 Miglia Experience Greece» στην Κυπαρισσία: Δοκιμασία ακρίβειας από 35 κλασσικά αυτοκίνητα

Στάση στην Κυπαρισσία θα κάνει το «1000 Miglia Experience Greece» την ερχόμενη Παρασκευή 10 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα στην παραλιακή περιοχή της ΠΕ3 θα πραγματοποιηθεί δοκιμασία ακρίβειας (regularity test) από 35 κλασσικά αυτοκίνητα στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Όπως τονίζεται από το Δήμο Τριφυλίας που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση: «Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου η Ελλάδα θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά το «1000 Miglia Experience Greece». Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο αγώνα - επίδειξη που ενώνει την ιταλική φινέτσα με την ελληνική κουλτούρα και φιλοξενία. Το 1000 Miglia Experience Greece θα προσφέρει μια μοναδική οδηγική εμπειρία σε πανέμορφες διαδρομές της Αττικής και της Πελοποννήσου. Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν μια αξέχαστη περιήγηση με φόντο τοπία εκπληκτικής ομορφιάς, σε έναν αγώνα που συνδυάζει την κομψότητα, την ιστορία και το πάθος για την αυτοκίνηση. Το 1000 Miglia Experience είναι ένας ύμνος στην αυτοκινητιστική τελειότητα.

Ξεκινώντας το 1927 ως ένας εξαντλητικός αγώνας ταχύτητας 1.000 μιλίων στους δρόμους της Ιταλίας, έγινε γρήγορα ένας από τους πιο διάσημους και απαιτητικούς αγώνες στον κόσμο.

Σταθμός της διοργάνωσης το πρωί της Παρασκευής, 10 Οκτωβρίου η παραλία της Κυπαρισσίας.

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της διαδρομής θα είναι η στάση στην Κυπαρισσία, όπου θα πραγματοποιηθεί δοκιμασία ακρίβειας (regularity test) στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Η δοκιμή θα λάβει χώρα στον χώρο ΠΕ3 – Παραλία Κυπαρισσίας, σε πλήρη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και υπό την επίβλεψη πιστοποιημένων κριτών της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ). Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, θα τοποθετηθεί εξειδικευμένος εξοπλισμός χρονομέτρησης, με αισθητήρες στο έδαφος και χειρισμό από έμπειρους χρονομέτρες (1 Έλληνα και 4 Ιταλούς), εκπαιδευμένους από τις εθνικές ομοσπονδίες Ελλάδας και Ιταλίας.

Η δοκιμασία θα διαρκέσει περίπου 45 λεπτά και θα συμμετάσχουν περίπου 35 κλασικά αυτοκίνητα, τα οποία θα κινηθούν με ταχύτητα 10-15 χλμ./ώρα. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τον τρόπο που διεξάγεται ένας αγώνας regularity και να απολαύσει τα μοναδικά οχήματα σε δράση.

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, τα πληρώματα θα κατευθυνθούν στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισσίας, όπου θα πραγματοποιηθεί αναμνηστική φωτογράφιση με τις τοπικές αρχές και κατοίκους, τιμώντας τη θερμή υποδοχή της πόλης στην παγκόσμια αυτή διοργάνωση.

Ελάτε να θαυμάσετε από κοντά διαχρονικά ιστορικά μοντέλα μέχρι τα πιο σύγχρονα supercars.

Στο 1000 Miglia Experience Greece 2025, θα συμμετέχουν τέσσερις ξεχωριστές κατηγορίες οχημάτων :

1000 Miglia Eligible: Ιστορικά αυτοκίνητα που έλαβαν μέρος στις 24 πρώτες εκδόσεις του Mille Miglia.

1000 Miglia Era: Αυτοκίνητα κατασκευασμένα μεταξύ 1927-1957 που δεν είναι επιλέξιμα για το Mille Miglia.

Classic Icons: Κλασικά αυτοκίνητα κατασκευασμένα μεταξύ 1958-1994.

Supercars & Hypercars: Τα πιο εντυπωσιακά σύγχρονα μοντέλα υψηλών επιδόσεων.

Είναι η ευκαιρία να δούμε από κοντά κομμάτια της παγκόσμιας αυτοκινητιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και να προβάλουμε τον τόπο μας. Το 1000 Miglia Experience είναι μια μεγάλη γιορτή, με παγκόσμια δημοσιογραφική προβολή, που συνδυάζει τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ιστορία. Η διοργάνωση αναδεικνύει τον τόπο μας στα πληρώματα των οχημάτων απ’ όλο τον κόσμο, ενώ δεκάδες φωτογραφίες της Τριφυλίας θα κάνουν το γύρω του κόσμου.

Με εκκίνηση από την Costa Navarino το πρωί της Παρασκευής, 10 Οκτωβρίου, θα τους υποδεχθούμε σε μια μικρής διάρκειας στάση με αναμνηστικά δώρα από τον τόπο μας, περίπου ώρα 10.00 στο χώρο της ΠΕ3 παραλίας Κυπαρισσίας. Δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία στους δρόμους των πόλεων και τα οχήματα θα κινούνται με τήρηση του Κ.Ο.Κ.».

Κ.Μπ.