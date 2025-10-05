Καρτοτηλέφωνα: Φύλακες της Ιστορίας μας ή Θύματα του Εκσυγχρονισμού;

Επιθυμώ να εκφράσω τον προβληματισμό μου σχετικά με την επικείμενη απομάκρυνση των καρτοτηλεφώνων από τους κοινόχρηστους χώρους της Καλαμάτας. Αν και το θέμα δεν αποτελεί μείζον πρόβλημα, η απόρριψη αυτών των παλαιών σημείων επικοινωνίας ως άχρηστα αντικείμενα συνιστά περιορισμένη προσέγγιση της αξίας τους στον δημόσιο χώρο και στην ιστορία της πόλης.

Η διατήρηση και αξιοποίηση αυτών των στοιχείων δεν αφορά μόνο την αισθητική, αλλά αποδεικνύει σεβασμό απέναντι στο παρελθόν και ενισχύει τη διαχρονικότητα του δημόσιου χώρου.

Σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, αντίστοιχα παλιά αντικείμενα – καρτοτηλέφωνα, φανάρια, δημόσια καθίσματα – επιλέγονται και συντηρούνται ως στοιχεία που συνθέτουν την αστική ταυτότητα και την πολιτιστική κληρονομιά. Το να τα διατηρούμε σημαίνει να αναδεικνύουμε την εξέλιξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας μέσα στον χρόνο.

Για τη διατήρηση τέτοιων αντικειμένων σε καλή κατάσταση, βασική προϋπόθεση είναι η παιδεία και ο σεβασμός των πολιτών προς τα δημόσια αγαθά, που οφείλει να καλλιεργηθεί μέσω συλλογικών προσπαθειών και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Πιστεύω ότι η Καλαμάτα θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα παλιά καρτοτηλέφωνα ως σημεία ιστορικής αναφοράς, με ανακαίνιση ή πρωτότυπες αστικές δράσεις, μετατρέποντας τον δημόσιο χώρο σε έναν ζωντανό καμβά τοπικής ιστορίας.

Η ανάδειξη και επαναχρησιμοποίηση αυτών των στοιχείων μπορεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της παιδείας και του σεβασμού στην πόλη μας. Δεν αρκεί να απομακρύνουμε ή να πετάμε ό,τι παλιώνει· πρέπει να δίνουμε νέα αξία στα σημάδια του χρόνου και να τα εντάσσουμε υπεύθυνα στον δημόσιο χώρο. Με τη σωστή υποστήριξη του Δήμου και τη συμμετοχή των πολιτών, μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την αντίληψη.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνει υπόψη κυρίως θέματα αισθητικής και καθαριότητας, εμπνεόμενη από πρότυπα μεγάλων πόλεων όπως η Αθήνα, αλλά κρίνεται αναγκαία η διευκρίνιση για το μέλλον των καρτοτηλεφώνων μετά την απομάκρυνσή τους, ιδιαίτερα ως προς τη διαφύλαξη ή την επαναχρησιμοποίησή τους.

Δυστυχώς, η επαρχία συχνά ακολουθεί τυφλά τα πρότυπα δήθεν εκσυγχρονισμού, στερώντας από τις πόλεις χαρακτηριστικά και τοπική παράδοση. Παραδείγματα όπως ο κόκκινος τηλεφωνικός θάλαμος του Λονδίνου αποδεικνύουν πως η διατήρηση τέτοιων στοιχείων μπορεί να συνδυαστεί με τον εκσυγχρονισμό.

Η Καλαμάτα διαθέτει όλα τα εχέγγυα να ακολουθήσει ανάλογη πορεία, προστατεύοντας την ταυτότητά της και εμπλουτίζοντας τον δημόσιο χώρο της. Η σύνδεση εκσυγχρονισμού με σεβασμό στην τοπική ιστορία προσφέρει την ευκαιρία να ακολουθήσει σύγχρονα πρότυπα χωρίς να θυσιάσει την πολιτιστική μοναδικότητα.