Θανατηφόρα τροχαία με δύο νεκρούς σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη (βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Αγία Παρασκευή, στο ύψος του Σταυρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Λαυρίου μοτοσικλέτα ύστερα από σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ βγήκε από την πορεία της και έπεσε πάνω σε άλλο όχημα, με αποτέλεσμα τον πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη της.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο αναβάτης της μηχανής διακομίστηκε νεκρός στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ενα ακόμη σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί, αυτή την φορά στην οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες μοτοσυκλέτα με δύο αναβάτες βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε κολώνα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο ένας έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ ο άλλος αναβάτης εξέπνευσε.

Πηγή: ertnews.gr