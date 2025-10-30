Κινητοποιήσεις από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα – Πανελλαδική απεργία στις 7 Νοεμβρίου

Σε μετωπική σύγκρουση με τον ΕΟΠΥΥ οδηγούνται οι ιδιώτες εργαστηριακοί γιατροί (διαγνωστικά κέντρα) και προχωρούν σε πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τα υπέρογκα «κουρέματα» στις διαγνωστικές εξετάσεις.

Όπως καταγγέλλουν, οι απλήρωτες οφειλές και οι συνεχείς περικοπές μέσω clawback και rebate έχουν φέρει τον κλάδο στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης.

Αφορμή για τη νέα έκρηξη αγανάκτησης αποτέλεσε το τελευταίο εκκαθαριστικό του ΕΟΠΥΥ για τον Ιούλιο, στο οποίο οι περικοπές φτάνουν έως και 40%, ενώ με τις υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebate) οι συνολικές επιβαρύνσεις αγγίζουν το 60%.

Οι εργαστηριακοί γιατροί κάνουν λόγο για «επαγγελματικό μαρασμό» και δηλώνουν πως δεν μπορούν πλέον να καλύψουν το κόστος λειτουργίας των εργαστηρίων τους.

Να σημειωθεί πως το 90% των διαγνωστικών εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ πραγματοποιούνται από ιδιωτικά εργαστήρια, καθώς οι δημόσιες μονάδες υγείας αδυνατούν να καλύψουν τη ζήτηση των ασθενών.

Παρ’ όλα αυτά, ο μηχανισμός clawback, που επιβάλλει στους ιδιώτες να επιστρέφουν χρήματα όταν ξεπερνιέται η προϋπολογισθείσα δαπάνη, στραγγαλίζει οικονομικά τους συνεργαζόμενους παρόχους.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών καλεί όλους τους συναδέλφους της χώρας να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 Νοεμβρίου στις 12 μ. έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Πρόκειται για την πιο μαζική κινητοποίηση των τελευταίων ετών, καθώς υπολογίζεται πως πάνω από 1.200 εργαστηριακοί γιατροί αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα από Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη, Κρήτη, νησιά και Πελοπόννησο.

Την ημέρα εκείνη όλα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια της χώρας θα παραμείνουν κλειστά.