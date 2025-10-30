Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Ψήφισμα για ακύρωση μελέτης δημιουργίας ποδηλατόδρομου

Κατά πλειοψηφία, από την παράταξη του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου εξέδωσε ψήφισμα για την ακύρωση του διαγωνισμού αναφορικά με τη σύνταξη μελέτης δημιουργίας ποδηλατόδρομου στη σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα.

Αντίστοιχη πρόταση κατάθεσε και η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας ζητώντας επιπλέον να μην δίνονται χρήματα στο ΤΕΕ για έργα της Περιφέρειας επειδή υποβαθμίζεται ο ρόλος της αυτοδιοίκησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός είπε ότι δεν υπήρξε ένταξη ή χρηματοδότηση με 15 εκατ. ευρώ της επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος – Ναύπλιο διαψεύδοντας εμμέσως πλην σαφώς τον προκάτοχο του Παναγιώτη Νίκα. Με τη σιωπή τους επιβεβαίωσαν τον νυν περιφερειάρχη και οι περιφερειακοί σύμβουλοι - συνεργάτες του κ. Νίκα.

Ο κ. Πτωχός μιλώντας για τον προαστιακό της Μεσσηνίας είπε ότι η γραμμή Μεσσήνη – Καλαμάτα – Διαβολίτσι απαιτεί 4-5 εκατ. ευρώ για να λειτουργήσει και περίπου 700.000 ευρώ το χρόνο επιδότηση.

Θ.Λ.