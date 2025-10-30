Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Ψήφισμα για ακύρωση μελέτης δημιουργίας ποδηλατόδρομου

Αντίστοιχη πρόταση κατάθεσε και η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας ζητώντας επιπλέον να μην δίνονται χρήματα στο ΤΕΕ για έργα της Περιφέρειας επειδή υποβαθμίζεται ο ρόλος της αυτοδιοίκησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός είπε ότι δεν υπήρξε ένταξη ή χρηματοδότηση με 15 εκατ. ευρώ της επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος – Ναύπλιο διαψεύδοντας εμμέσως πλην σαφώς τον προκάτοχο του Παναγιώτη Νίκα. Με τη σιωπή τους επιβεβαίωσαν τον νυν περιφερειάρχη και οι περιφερειακοί σύμβουλοι - συνεργάτες του κ. Νίκα.
Ο κ. Πτωχός μιλώντας για τον προαστιακό της Μεσσηνίας είπε ότι η γραμμή Μεσσήνη – Καλαμάτα – Διαβολίτσι απαιτεί 4-5 εκατ. ευρώ για να λειτουργήσει και περίπου 700.000 ευρώ το χρόνο επιδότηση.
Θ.Λ.