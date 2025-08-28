Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία από το Σάββατο

Παραμένει καλοκαιρινός ο καιρός καθώς νέα άνοδο θα παρουσιάσει από την Παρασκευή (29/08) η θερμοκρασία, ενώ οι άνεμοι υποχωρούν.

Σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, μετεωρολόγο – διευθυντή Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr) οι μέρες που έρχονται θα είναι ζεστές, όμως οι συνθήκες δεν θα συνιστούν καύσωνα.

«Η Πέμπτη είναι η τελευταία μέρα με πολύ ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο και με θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές της χώρας είναι κοντά ή λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Από την Παρασκευή ξεκινάει μια σταδιακή εξασθένηση των ανέμων. Το Σάββατο και την Κυριακή οι άνεμοι θα είναι πολύ εξασθενημένοι και θα ξεκινήσει και άνοδος της θερμοκρασίας» σημειώνει σύμφωνα με το reader ο κ. Λαγουβάρδος, σύμφωνα με το Orange Press Agency.

Όπως εξηγεί, «από το Σάββατο και μετά, για την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, με μέγιστες μέσες τιμές στις περισσότερες περιοχές στους 34 με 35 βαθμούς. Πρόκειται για θερμοκρασίες που είναι υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή, αλλά δεν συνιστούν καύσωνα».